Туристам не понравились сиденья в белорусском автобусе: сколько денег удалось отсудить? 2 8.06.2024, 11:11

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Для семьи путешествие не задалось с самого начала.

Летом 2023 года женщина с семьей воспользовалась услугами туроператора ООО «Белтуризм Европа» и отправилась в автобусное путешествие на Европе с последующим отдыхом в Греции. Женщина осталась недовольна недостаточно комфортным автобусом и измененной программой поездки и подала иск, сообщает пресс-служба суда.

Для семьи путешествие не задалось с самого начала. Оказалось, что в автобусе, на котором туристам предстояло ехать много часов через страны Европы недостаточно комфортные сидения: пять человек должны были разместиться в ряду из пяти сидений без регулировки спинки.

Кроме того, во время путешествия несколько раз менялась его программа. Например, изначально планировалось, что автобус проедет транзитом через Польшу и Словакию, а в Будапеште будет организован ночлег в отеле. Но ночлег в Венгрии был заменен на ночлег в Чехии. В Грецию туристы прибыли на день позже запланированного срока.

Женщина направила претензию в туристическую компанию с требованием вернуть часть денег и компенсировать моральный вред. Ей отказали, и она обратилась в общество защиты прав потребителей. Оно и подало иск в суд в интересах женщины и ее семьи.

Дело постановил:

взыскать с туроератора в пользу истицы денежные средства в сумме 850 рублей, компенсацию морального вреда 150 рублей, а всего 1000 рублей;

взыскать с компании штраф в размере 100% суммы, присужденной судом в пользу истицы — то есть 1000 рублей;

взыскать с ответчика государственную пошлину в доход государства в сумме 185 рублей.

Напомним, с 2023 года турбизнес в Беларуси работает по новым правилам: турагент, продающий путевку, теперь ни за что не отвечает, вся ответственность — на туроператоре. Туроператоры жаловались, что это решение привело к увеличению судебных исков со стороны клиентов.