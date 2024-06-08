Древнее кремлевское пресмыкающееся
- Александр Невзоров
- 8.06.2024, 11:42
Появились внезапные основания для оптимизма.
Петербургский межплеменной экономический форум внезапно дал некоторые основания для оптимизма.
Этого почти никто не заметил. А те, что «въехали», решили благоразумно промолчать.
ПМЭФ - это чемпионат по лизоблюдству и подхалимажу. Отметились в этих дисциплинах все, но явного лидера не нарисовалось.
Все изменилось на выступлении Путина.
Сцену для солидности декорировали президентами Зимбабве и Боливии: Мнангагвой и Катакорой (те обещали целый час не нюхать и не рыгать).
А затем…..в президиум выползло ослепительно лысое, древнее кремлевское пресмыкающееся. Оно вело себя уютно и нагло. По свой привычке уговаривало упыря ядерно побомбить Европу. А потом сообщило, что «Путин - спаситель мира».
Именно так : «спаситель мира».
Но!
Но….этот титул, предполагает, как минимум, неизбежное распятие.
Без этой процедуры сертифицированным «спасителем мира» стать невозможно.
Как будет выглядеть распятый Путин - пресмыкающееся не уточнило. Вероятно, это будет зависеть от дизайнеров процедуры. Вряд ли в этой ситуации уместен костюм.
Быть может - трусики.
Александр Невзоров, «Телеграм»