Древнее кремлевское пресмыкающееся Александр Невзоров

8.06.2024, 11:42

Появились внезапные основания для оптимизма.

Петербургский межплеменной экономический форум внезапно дал некоторые основания для оптимизма.

Этого почти никто не заметил. А те, что «въехали», решили благоразумно промолчать.

ПМЭФ - это чемпионат по лизоблюдству и подхалимажу. Отметились в этих дисциплинах все, но явного лидера не нарисовалось.

Все изменилось на выступлении Путина.

Сцену для солидности декорировали президентами Зимбабве и Боливии: Мнангагвой и Катакорой (те обещали целый час не нюхать и не рыгать).

А затем…..в президиум выползло ослепительно лысое, древнее кремлевское пресмыкающееся. Оно вело себя уютно и нагло. По свой привычке уговаривало упыря ядерно побомбить Европу. А потом сообщило, что «Путин - спаситель мира».

Именно так : «спаситель мира».

Но!

Но….этот титул, предполагает, как минимум, неизбежное распятие.

Без этой процедуры сертифицированным «спасителем мира» стать невозможно.

Как будет выглядеть распятый Путин - пресмыкающееся не уточнило. Вероятно, это будет зависеть от дизайнеров процедуры. Вряд ли в этой ситуации уместен костюм.

Быть может - трусики.

Александр Невзоров, «Телеграм»