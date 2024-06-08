В «секретном» минском ЖК продается квартира на восемь комнат 8.06.2024, 12:52

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Дом в начале нулевых был построен как элитный.

В начале нулевых в тихом местечке Курасовщины (напротив водохранилища и парка) построили элитный жилой комплекс с закрытой территорией и большими квартирами. Сегодня этим домам уже около 20 лет. Посмотрим, как они сейчас выглядят и что тут продается (спойлер — тут есть квартира на 8 комнат!).

Эти четыре малоэтажных дома появились в переулке Корженевского в 2000—2005 годах, сообщает realt.by.

Строила кирпичные дома научно-производственная компания «ИННАСТ». Этот же застройщик возвел еще несколько домов по соседству — на Корженевского и на Брестской. Сейчас компания с таким именем ликвидирована, но до сих пор действует жилищно-эксплуатационная служба «Иннаст», обслуживающая несколько домов в округе.

Новостройки с видом на парк постарались сделать в стиле архитектуры, модной в те годы. Так, комплекс получил разную этажность, мансардные крыши, колонны и полукруглые окна на балконах.

У трех домов, которые строились чуть позже, появилась своя закрытая территория со шлагбаумом, у самого первого дома — ее нет. Внутри квартала какого-то интересного наполнения не просматривается. Дворы тогда еще сдавали с машино-местами и без каких-либо изысков. При этом на фотографиях можно заметить много зелени и ландшафтное благоустройство.

На первых и цокольных этажах домов расположились коммерческие помещения. К примеру, тут работает мини-гостиница «Янка», а также салон красоты и пункт выдачи маркетплейса.

Сейчас в доме 8А продается очень необычная квартира — это пятиэтажный таунхаус с подвалом и гаражом на два автомобиля.

Жилье занимает 5 этажей и насчитывает 308 квадратных метров общей площади. В цоколе расположился подвал, кладовые и котельная. На первом этаже разместился гараж. Еще три этажа заняли жилые помещения.

В квартире организовано 8 изолированных комнат, рассчитанных на разное количество проживающих. На каждом этаже есть свой санузел.

Отмечается, что удобная планировка позволяет использовать данную квартиру не только как жилую недвижимость, но и как гостевой дом, офисное помещение и прочее.

В квартире сделан ремонт. На полу − плитка и ламинат, ковровое покрытие, потолки — гипсокартон. Высота потолка в зависимости от этажа насчитывает от 3 до 3,8 метра. На стенах − декоративная штукатурка, окраска и обои.

Отопление тут — газовое. Рядом с домом, помимо гаража, есть место для стоянки еще 2 авто.

Для тех, кто любит занятия спортом и активный отдых, рядом расположен парк «Курасовщина» и водохранилище «Лошица». В парке расположен и горнолыжный курорт «Солнечная долина».

В объявлении отмечается удачное расположение жилого комплекса. Отсюда можно быстро и без пробок добраться до МКАД, а до центра города — всего 8 километров. В этом году недалеко от Корженевского планируется открытие станции метро «Слуцкий гостинец».

Стоимость квартиры — 320 тысяч долларов (1038 долларов — за квадрат).