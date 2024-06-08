Путин разгневан 1 Питер Дикинсон, Atlantic Council

8.06.2024, 12:59

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Что произошло во время празднования «Дня-D» в Нормандии.

Мировые лидеры собрались в Нормандии 6 июня, чтобы отметить восьмидесятую годовщину высадки союзников во Франции во время Второй мировой войны. Хотя президент России Владимир Путин не был приглашен на встречу, война, которую он развязал более двух лет назад на Украине, по-прежнему отбрасывает длинную тень на памятное мероприятие.

В своем официальном обращении президент Франции Эммануэль Макрон напрямую упомянул продолжающееся российское вторжение в Украину. «Когда мы смотрим на войну, возвращающуюся на наш континент, когда мы смотрим на людей, ставящих под сомнение ценности, за которые мы сражались, когда мы смотрим на тех, кто хочет силой изменить границы, переписав историю, давайте с достоинством встанем и вспомним тех, кто высадился здесь. Пусть у нас будет их мужество», — прокомментировал он.

Президент США Джо Байден высказал аналогичное мнение. Выступая перед тысячами высокопоставленных лиц и примерно 180 выжившими ветеранами высадки в Нормандии в 1944 году, Байден сравнил нынешнюю задачу противостояния путинской России с угрозой, которую гитлеровская Германия представляла для предыдущего поколения. «Мы знаем, с какими темными силами сражались эти герои восемьдесят лет назад. Они никогда для нас не померкнут, — сказал он. — Агрессия и жадность, желание доминировать и контролировать, менять границы силой — все это существует вечно. Борьба между диктатурой и свободой не кончается никогда».

Назвав Путина «тираном, стремящимся к господству», Байден использовал эту годовщину, чтобы выступить с призывом к единству Запада в борьбе с российской агрессией. Это сопровождалось суровым предупреждением о серьезных последствиях для будущего европейской безопасности, если Путин не будет остановлен в Украине. «Мы не уйдем, — заявил Байден, — потому что, если мы это сделаем, Украина будет покорена, и дело не ограничится Украиной».

Присутствие президента Украины Владимира Зеленского на юбилейных мероприятиях во Франции на этой неделе стало своевременным напоминанием о том, что спустя 80 лет после того, как войска союзников ворвались на пляжи Нормандии, Европа снова находится в состоянии войны. Зеленскому был оказан очень теплый прием, включая горячие аплодисменты французской публики и похвалу Макрона. В ходе одного из особенно трогательных обменов мнениями украинского лидера приветствовал ветеран из США, который сказал ему: «Вы — спаситель народа!» «Нет, — ответил Зеленский, — вы спасли Европу. Вы — наши герои».

Годовщина День-D на этой неделе отмечается в тот момент, когда российское вторжение в Украину вступает в решающую фазу. В настоящее время российские войска удерживают инициативу на поле боя и продолжают наступать, а недавно начатое наступление на севере страны еще больше растягивает и без того истощенные силы Украины. Тем временем широкомасштабная российская кампания бомбардировок гражданской энергетической инфраструктуры Украины привела к повреждению или уничтожению примерно половины имеющихся в стране генерирующих мощностей, в результате чего миллионы украинцев на длительное время остаются без электричества.

Встреча в четверг в Нормандии ознаменовала начало особенно интенсивного периода украинской дипломатической активности. 11−12 июня в Берлине пройдет крупная конференция по восстановлению Украины. Ожидается, что на следующей неделе Зеленский примет участие в саммите G7 в Италии, а затем отправится в соседнюю Швейцарию на глобальный мирный саммит, цель которого — заручиться международной поддержкой мирного плана украинского лидера.

Зеленский будет стремиться использовать эти встречи, чтобы подчеркнуть серьезность текущей ситуации в Украине и получить большую военную поддержку. Недавно Украина добилась значительного прорыва в своем стремлении перенести войну на территорию России, получив от международных партнеров Киева зеленый свет на использование поставляемого Западом оружия для ударов по российской территории. Тем не менее, российские силы по-прежнему превосходят украинские по количеству войск и вооружению, а отсутствие достаточного количества средств ПВО означает, что критически важная инфраструктура страны остается крайне уязвимой для российских атак.

Участие украинского президента в одной из самых важных памятных дат, посвященных Второй мировой войне, было особенно неприятно Владимиру Путину. На протяжении всего своего правления Путин стремился поставить советский опыт Второй мировой войны в центр национальной идентичности современной России, превратив его в квазирелигиозный культ со своими священными символами, догмами, праздничными днями и беспощадным подавлением ереси.

Ключевым элементом этого культа является регулярное очернение всех российских оппонентов как «нацистов». На протяжении многих лет кремлевская пропаганда изображала независимую Украину как «нацистское государство», несмотря на тот неудобный факт, что поддержка украинских крайне правых политических партий является одной из самых низких в Европе, а президент страны — этнический еврей. Предсказуемо, что, когда Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину в феврале 2022 года, он назвал «денацификацию» своей ключевой целью.

Неустанные нападки Путина на «нацистскую Украину» способствовали усилению провоенных настроений внутри России, но по большей части так и не смогли убедить международную аудиторию. Вместо этого, как продемонстрировали мероприятия во время празднования Дня-D на этой неделе, именно Путина многие считают самой большой со времен Адольфа Гитлера угрозой миру в Европе.

Питер Дикинсон, Atlantic Council