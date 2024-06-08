Употребление картофеля может увеличить продолжительность жизни 8.06.2024, 12:49

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Однако есть нюанс.

Новое исследование показало, что увеличение количества картофеля в вашем рационе может быть связано со снижением риска преждевременной смерти, однако его следует готовить определенным образом, чтобы получить максимальную пользу. Исследование было опубликовано в Journal of Nutrition.

Питателен ли картофель?

Картофель во фритюре, запеченный, в виде гребешков или пюре является невероятно универсальной пищей, однако его не всегда считают питательным продуктом. Тем не менее, картофель может быть питательной частью вашего рациона. Также картофель является естественным источником многих важных питательных веществ, в частности калия, пищевых волокон, витамина С и других биологически активных соединений, таких как фенольные кислоты.

«Кроме того, картофель содержит устойчивый крахмал, который действует как клетчатка в организме. Устойчивый крахмал образуется, когда картофель варят, охлаждают, а затем снова нагревают», - рассказала изданию доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог и владелица компании Sound Bites Nutrition Лиза Эндрюс.

В то же время некоторые исследования о последствиях для здоровья и потребления картофеля являются противоречивыми, ведь показали более низкий риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди людей, которые едят больше картофеля. Однако другие данные не выявили связи между частотой потребления картофеля и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Картофель не был частью официальных диетических рекомендаций из-за недостаточного количества доказательств его влияния на здоровье», - отметил один из авторов недавнего исследования и аспирант кафедры питания Университета Осло Эрик Кристоффер Арнесен.

Также исследование, которое проводил Арнесен, показало, что каждые дополнительные 100 граммов картофеля, потребляемые ежедневно, были связаны со снижением риска смерти на 4%.

По его словам, это исследование «не показывает, что картофель является «суперпродуктом», а лишь то, что картофель может быть не таким «плохим», как о нем говорят».

Отмечается, что картофель может быть вкусной, питательной и универсальной частью сбалансированного питания, однако отдавайте предпочтение рецептам, которые не требуют жарки, ведь во время приготовления картофеля вы подвергаетесь воздействию акриламида.

«Акриламид образуется в картофеле во время жарки при высоких температурах в результате так называемой реакции Майяра. Он признан вероятным канцерогеном», - подчеркнул Арнесен.

На самом деле есть много других способов насладиться картофелем, таких как запекание, жарка, варка и приготовление на пару.

«Попробуйте запечь картофель с травами и каплей оливкового масла вместо того, чтобы жарить, или приготовить запеченный картофель с овощами, приготовленными на пару, и капелькой греческого йогурта. Эндрюс предложил использовать картофель вместо тостов на завтрак или бросать охлажденный картофель в ваш любимый салат с тунцом, помидорами и нутом», - советуют в материале.