Во сколько белорусам обойдется шашлык на выходных? 8.06.2024, 13:23

Магазины установили цены на сезон пикников.

Ну вот и пришло настоящее лето. С наступлением устойчивой теплой погоды белорусы открыли сезон пикников. Обязательным атрибутом почти каждой вылазки на природу является мясо на открытом огне. Myfin.by изучил ассортимент полуфабрикатов для шашлыка и барбекю в торговых сетях.

Каждая торговая сеть подготовилась к летнему шашлычному буму. Представлены варианты мяса на развес, в вакууме и ведрах.

В «Соседях» продаются семейные упаковки по 700 гр. За 1 кг маринованной курицы придется отдать 13,99 руб. Свиной шашлык на скидке обойдется дешевле — всего 11,99 руб. Продают премиум-шашлык в вакууме из мяса птицы, бедро гриль, за 1 кг — 10,76 руб. Голень гриль — 9,03 руб. В кулинарии на развес можно приобрести шашлык по-кавказски из свинины, за 1 кг — 16,99 руб.

В сети «Гиппо» сделан акцент на весовую продукцию для барбекю. Представлено порядка 10 вариантов: от колбасок до маринованных ребрышек. Шашлык из свинины «Нежный», тазобедренная часть, 1 кг — 17,89 руб. Шашлык из свинины «Пикантный» со скидкой за 1 кг — 15,89 руб. Бедро цыпленка в маринаде, 1 кг — 13,99 руб. Шашлык из филе цыпленка с травами, 1 кг — 15,49 руб. для держателей карт магазина. Полуфабрикаты в упаковках примерно по 700 г: свинина мелкокусковая без кости, 1 кг — 13,29 руб.; мясо птицы цыплят-бройлеров — 15,69 руб.

В магазинах «Грин» предлагается самый широкий ценовой диапазон по готовому мясу. От 11 до 20 рублей. Большой плюс — на многих упаковках указывают конкретную часть продукта, что облегчает выбор для покупателя. Шашлык из птицы в контейнере (тушки цыплят), 1 кг — 11,64; такой же по виду шашлык, но уже из филе цыплят обойдется дороже за 1 кг — 17,99 руб. В вакуумных упаковках акционные позиции за 1 кг: бедро цыпленка в маринаде «Дикий чеснок «- 12,99 руб.; крыло цыпленка в красном маринаде — 13,99 руб. Шашлык «Вкусный» из свиной тазобедренной части — 14,99 руб.; такой же, но из филейной части — 19,99 руб. Грудинка свиная в маринаде — 18,99 руб.

В «Евроопте» по случаю сезона пикников объявили «Гриль Фест». Закупиться маринованным мясом в этой сети выйдет дешевле всего. Шашлык их птицы в горчичном соусе, 1 кг — 7,49 руб. Ребрышки для гриля — 17,99 руб.; грудинка «По-филиппински» — 14,49 руб. Шашлык «Графский» из свинины — 16,99 руб.; шашлык из филе птицы — 13,99 руб.; шашлык свиной в майонезе — 12,99 руб. Шашлык в ведре «Знатный» из мяса свинины — 11,99 руб. на скидке.