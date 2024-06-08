Известный российский пропагандист обвинил Путина в предательстве и назвал «терпилой» 1 8.06.2024, 13:38

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Z-военкор болезненно отреагировал на выступление диктатора в Петербурге.

Заявления диктатора РФ Владимира Путина 7 июня на Питерском международном экономическом форуме (ПМЭФ) по поводу Украины вызвали истерику у российского военного и Z-пропагандиста Егора Гузенко (Тринадцатого).

Он обвинил главу России в предательстве. Внимание на срыв оккупанта обратил Диалог.UA.

Особенно разозлило Тринадцатого то, что Путин снова попросил Украину о мирных переговорах и отказался от проведения новой волны мобилизации.

Диктатор утверждает, что набирать новобранцев в ВС РФ сейчас «нет никакой необходимости».

«Очень справедливо по отношению к 300 000 (официально) мобилизованным. Класс просто. Цирк, предательство и маразм, так это называется. Как побеждать будем? Переговорами? А для чего тогда это все вообще?» - задался вопросом российский военный.

Он также напомнил Путину, что ни одна из целей его «спецоперации» не была достигнута, назвав главу РФ «терпилой».

«И кто-то еще зарекается о переговорах! Так поезжайте туда сами. У СВО же были цели, так вот давайте их достигать, военным путем, а не переговоры клянчить бегать, как терпилы какие-то», - потребовал Тринадцатый.