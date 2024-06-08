«Жалкого» обидели Телеграм-канал «СерпомПо»

8.06.2024, 14:22

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Медведев попал в обслугу вместе с Соловьевым, Киселевым и Симоньян.

Даже здесь обидели нашего «Жалкого». Медведев попал вместе с Соловьевым, Киселевым, Симоньян и, как его там, Марданом, в список пропагандистов, чьи преступления против человечности Международная федерация прав человека с другими организациями официально попросила расследовать офис прокурора Международного уголовного суда.

Возможно, уже положено начало процессу , аналогичному над пропагандистами руандийского «Радио тысячи холмов» в Гааге или над Юлиусом Штрейхером в Нюрнберге.

Очередной утешительный приз для задвинутого на периферию путинизма «Айфончика», который надувается на комиссиях по ВПК, шастает в кожаном плаще партайгеноссе, грозит ядерным оружием Западу в «тележке»... А все зря.

Теперь даже какая-нибудь «детская омбусменша» Львова-Белова, которую МУС в Гааге хочет арестовать в тандеме с самим «великим геополитиком», может троллить низвергнутого местоблюстителя.

Тому самолет в Гаагу будет заказан в ряду с пропагандистской обслугой. Как персонажу, что давно и даже формально не принимает госрешений.

Телеграм-канал «СерпомПо»