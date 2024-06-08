Белорус в образе успешного бизнесмена «одолжил» более 2,4 млн рублей 8.06.2024, 14:29

Брестчанин создал привлекательный имидж в соцсетях.

36-летнего директора общества с ограниченной ответственностью подозревают в крупном мошенничестве, сообщает пресс-служба МВД. Брестчанин создал в соцсетях образ успешного бизнесмена и под предлогом расширения фирмы привлекал деньги граждан.

За пользование средствами он обещал выплачивать вкладчикам вознаграждение, но обязательства не выполнил, а все «инвестиции» присвоил. За два года он занял у 34 человек более 2,4 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.