Ментальная рокировочка Владимир Пастухов

8.06.2024, 15:14

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Дух Медведева вселился в Путина.

В доме умершего не говорят о покойнике, в воюющей стране не говорят о войне. Это была речь из 2014 года, она как бы задержалась на десятилетие. Для Путина этих 10 лет как будто не было.

Произошла вторая рокировочка, на этот раз не конституционная, а ментальная. Модернизационный дух Медведева вселился в Путина в то время, как воинственный дух Путина вселился в Медведева.

Путин полысел как Хрущев и заразился от него кукурузным вирусом: он всем обещает теперь, что нынешнее поколение российских людей к 2030 году будет жить при коммунизме, замаскированном под капитализм.

Это неправда, что Запад закатывается. Он умер, его нет, он давно в холодильнике. Есть только Китай и Индия, и где-то между ними Россия как их духовный гуру и лидер движения за многополярный мир под нашим руководством.

Как говорил герой Островского Кнуров (у Рязанова – в блестящем исполнении Петренко), – «Да, с деньгами можно дела делать, можно. Хорошо тому… у кого денег-то много». Что бы кто ни говорил, размер имеет значение. Путину сейчас хорошо – у него много, и это объективная реальность, данная миру в ощущениях.

Очевидно, – для меня, – что в данный момент ставка делается на выход из войны с прикупом в виде оккупированных территорий, которые можно продать как победный трофей, а что будет дальше, он подумает потом.

Стилистически – абсолютный косплей партийных докладов брежневской эпохи с улучшенной артикуляцией. Ему самому же скучно все это читать – тоска во взгляде.

О деградации социальной и экономической инфраструктуры, естественно, ни слова. Смешно было смотреть, как Путин с пафосом говорит о том, что Россия стала «4-й экономикой мира», сидя между Боливией и Зимбабве.

Владимир Пастухов, «Телеграм»