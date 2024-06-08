Назван простой рецепт коктейля, который спасет в жару 2 8.06.2024, 15:22

Что потребуется, кроме лимонов и сахара?

С наступлением лета и установлением жаркой погоды желание пить горячие напитки отпадает напрочь. В эти моменты как никогда приходятся кстати рецепты охладительных напитков. И чем проще, тем лучше. Этот рецепт летнего лимонада станет просто находкой. Он утолит жажду и потребует минимум усилия для своего приготовления. Самое главное — верно соблюсти пропорции, пишет telegraf.news.

Лимонад – идеальный напиток для теплого и солнечного дня. Он освежает, придает энергии и, прежде всего, утоляет жажду, что крайне важно в жаркую погоду. Однако лимонад – это не только вода, лимон и листья мяты. Как приготовить простой лимонад, который окажется не хуже ресторанного?

Как приготовить хороший лимонад? Пропорции имеют решающее значение

Этот простой рецепт коктейля спасет вас в жару. Что потребуется, кроме лимонов и сахара?

Сколько лимона на литр лимонада? Это распространенный вопрос и неудивительный, ведь пропорции – залог успеха и идеального вкуса этого напитка. Стоит запомнить базовый рецепт лимонада и правило 3:1, т. е. три лимона на литр воды, три столовые ложки с горкой сахара и 1 апельсин, который вы легко можете заменить дополнительным лимоном. Вы также можете добавить больше сахара, если предпочитаете более сладкий напиток. Помимо апельсина к лимонам стоит добавить и другие фрукты , например, клубнику или ревень. Также можно поэкспериментировать с добавками и, кроме мяты, добавить в лимонад веточку розмарина, лаванды, аниса или кардамона.

Лимонад из ревеня – абсолютный хит

Этот простой рецепт коктейля спасет вас в жару. Что потребуется, кроме лимонов и сахара?

Классический лимонад не имеет себе равных, но на этот раз мы предлагаем лимонад из ревеня, кисло-сладкий и освежающий. Это идеальный напиток не только для жаркого дня, но и для барбекю или повседневного утоления жажды.

Ингредиенты:

3 лимона и 1 для украшения,

3 полные столовые ложки сахара,

литр негазированной (или фильтрованной) воды,

4–5 стеблей ревеня и один для украшения (около 400–500 г),

дополнительно: листья мяты, лед, 2-3 гвоздики

Приготовление:

Налейте воду в кастрюлю и поставьте ее на плиту. Пока вода нагревается, промойте ревень и нарежьте его кубиками.

Выжмите сок 3 лимонов. Когда вода закипит, добавьте нарезанный ревень, гвоздику, сок лимона и сахар.

Накройте кастрюлю крышкой и варите около 10 минут, пока ревень не станет мягким и не начнет разваливаться.

Выключите конфорку и процедите напиток через мелкое ситечко до последней капли. Положите в кувшин кубики льда, горсть листьев мяты, нарезанный на более мелкие кусочки стебель ревеня и несколько ломтиков лимона (предварительно его вымойте и ошпарьте). Залейте лимонадом из ревеня.

Лимонад готов!