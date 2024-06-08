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Чешская РСЗО Vampire «сыпет» по позициям РФ на фронте в Украине

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  • 8.06.2024, 15:53
  • 1,704
Чешская РСЗО Vampire «сыпет» по позициям РФ на фронте в Украине

Видеофакт.

Украинские пограничники показали работу чешской реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» на фронте. В частности, на Донецком и Харьковском направлениях.

Так, механик-водитель с позывным «Крым» с теплом отзывается о своей реактивной системе залпового огня RM-70 «Vampire».

«Пограничник даже дал ей ласковое имя «Наташка». Совсем не «ласковая» эта машина к врагу - смертельные снаряды РСЗО не раз уничтожали захватчиков на Донетчине и Харьковщине», - добавляют пограничники.

Отметим, что система RM-70 была разработана в Чехословакии для замены RM-51, производилась в 1971-1989 годах. На вооружении с 1972 года. В 2010 году снята с вооружения чешской армии.

У RM-70 «Vampire» установлена гидравлическая система, которая разворачивает направляющие трубы на 180°, а затем устанавливается с нулевым углом подъема. Благодаря этому все 40 снарядов, расположенных на стеллаже, одновременно подаются в направляющие трубы.

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