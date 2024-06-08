Три фильма, которые помогут расслабиться после рабочей недели 8.06.2024, 17:15

Один из них - «Каскадер».

Что может быть лучшим способом расслабиться после долгой рабочей недели, чем уютно провести выходные за просмотром фильмов. По мнению психологов, киномарафон может творить чудеса с вашим настроением, помогая забыть о негативе вокруг и принося в вашу жизнь столь необходимый подъем настроения.

«Кино 24» подготовило 3 фильма, которые можно выбрать для просмотра на выходные.

«Каскадер»

По сюжету, Джоди Морено (в исполнении талантливой Эмили Блант) берется за свою первую режиссерскую роль в кино. Она вкладывает в проект все свое сердце и душу, хотя и немного нервничает. К счастью, рядом с ней есть Кольт (в исполнении очаровательного Райана Гослинга), который постоянно поддерживает и подбадривает ее. Когда-то они встречались с Джоди, а сейчас просто работают вместе.

По сюжету, мужчина является каскадером и дублирует актера, который играет главную роль. Но когда этот артист таинственно исчезает, мечты Джоди о завершении ее дебютного фильма оказываются под угрозой. Не желая сидеть сложа руки и наблюдать, как рушится ее карьера, Кольт берется за дело и примеряет роль детектива. Но удастся ли ему разыскать пропавшего актера и спасти ситуацию?

«Повышение»

Этот фильм точно стоит выбрать для просмотра на выходные, ведь он подарит вам массу эмоций. Он расскажет об энергичной девушке Анне, которая живет в шумном Нью-Йорке со своей сестрой и ее парнем. Девушка проводит дни, посещая увлекательные аукционы и оттачивая свои навыки как стажер в первоклассной компании. Ее конечная цель – заслужить желанную рекомендацию Клэр Дюпон, уважаемой фигуры в мире искусства.

Однако удача все же возвращается к Анне, когда влиятельная руководительница компании предлагает ей работу своей ассистентки и отправляет в командировку в Лондон. Так, девушке выпала возможность лететь первым классом, где она и пересекается с очаровательным и состоятельным Уильямом. Чтобы произвести на него впечатление, она придумывает историю о том, что она является директором престижной компании. Но на этом их история не заканчивается, ведь в Лондоне их пути продолжают переплетаться, и Анна изо всех сил пытается сохранить "фасад" своей лжи.

Кроме того, чтобы понравиться Уильяму, она еще и хочет произвести впечатление на его мать, даже если для этого придется сплести паутину лжи. Но не выплывет ли этот обман наружу?

«Супер Майк: Последний танец»

Потеряв свой мебельный бизнес во время пандемии, бывший танцор Майк Лейн работает барменом и случайно знакомится со светской львицей Максандрой Мендозой на благотворительном мероприятии.

Но их встреча не обошлась только словами приветствия и искренними улыбками, ведь женщина предложила Майку несколько тысяч долларов за выполнение частного танца. Уже на следующее утро Мендоса предлагает парню солидную сумму, если он согласится составить ей компанию во время поездки в Лондон как ее творческий партнер. Прибыв в город, Майк начнет подготовку команды танцоров к выступлению в престижном театре "Максандра". Но это не единственный вызов, который предстанет перед ним...