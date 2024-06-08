Си поставил ультиматум Путину 1 8.06.2024, 17:24

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Превращение РФ в сырьевую колонию Китая продолжается.

Пекин поставил ультиматум Москве из-за запрета на экспорт необработанной древесины. Китайцы отказываются покупать у РФ товары из дерева, пока ограничения не будут сняты. Об этом сообщил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, передает dialog.ua.

Он пожаловался на «экспортные барьеры» в торговле с Китаем, уточнив, что по этому поводу идут переговоры и консультации. Однако Пекин остается непоколебим уже несколько лет.

«Пока китайские покупатели согласны приобретать пеллеты «в пакете» с открытием экспорта кругляка», - рассказал российский министр.

Для Пекина намного более выгодно закупать древесину и самостоятельно ее обрабатывать. Именно поэтому Си фактически поставил ультиматум Москве, пользуясь тем, что она лишилась западных рынков сбыта и не имеет другого выбора.

Отметим, что эмбарго на экспорт необработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород в России было введено в 2022 году. Таким образом Кремль пытался поддержать собственную экономику, увеличив доходы от деревообработки.

Без Европы фактически единственным рынком сбыта российских пеллет является Южная Корея. Однако ее нужды в пеллетах невелики. Китайский рынок для российских производителей стал бы большим подарком.