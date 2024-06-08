«Операция в стиле Энтеббе»: ЦАХАЛ освободил четырех заложников 8.06.2024, 17:55

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Они провели в плену 246 дней.

В субботу, 8 июня, в секторе Газа силами спецназа была проведена тщательно спланированная боевая операция. В результате Израиль освободил из рук террористов ХАМАСа четверых заложников, пишут «Детали».

В медицинский центр Тель ха-Шомер «Шиба» прибыли два вертолета, на борту которых доставлены освобожденные заложники: Ноа Аргамани (25), Альмог Меир (21), Андрей Козлов (27 лет) и Шломи Зив (40 лет). Все четверо 7 октября были на фестивале «Нова», где их пленили боевики ХАМАСа и увели в Газу. Они провели в плену 246 дней. Их состояние здоровья хорошее.

Операция была проведена силами ЦАХАЛа, ШАБАКа и полиции Израиля (ЯМАМ) в двух местах в лагере Нусейрат в центре сектора Газа. Ноа Аргамани держали в одном здании. Альмога, Андрея и Шломи — в другом.

Во время операции был тяжело ранен офицер подразделения ЯМАМ Арнон Змора. Его эвакуировали в больницу, но позже он скончался от полученных ран.

Пресс-секретарь армии обороны Израиля, Даниэль Хагари, раскрыл некоторые подробности операции.

Операцию готовили несколько недель: ЦАХАЛ собирал разведданные и изучал планировку местности, где держали заложников. Спецназ усиленно тренировался. Предварительно армейское командование и премьер-министр утвердили операцию вчера, 7 июня, в 19:00. Окончательно военные получили «отмашку» за считанные минуты до начала операции — сегодня, 8 июня, в районе 11 утра. Перед этим армия получила еще одно подтверждение от разведки — о том, где именно находятся заложники.

Армия обрушила на район Нусейрата шквальный огонь с воздуха, моря и суши. Палестинцы сообщали о множестве раненых и погибших, а также о разрушенных зданиях. Операция была очень сложной и «могла закончиться иначе», подчеркнул Хагари. За ходом операции из «Ямы» — командного центра на базе Кирия — наблюдали начальник генштаба Герци Халеви и командующий израильскими ВВС.

Израильский спецназ с боем ворвался в здания, где держали заложников, и освободил их. (Палестинские источники пишут, что военные проникли вглубь района под прикрытием на грузовике по перевозке мебели.) Эвакуировать похищенных пришлось под огнем боевиков ХАМАСа. Наземные силы, при поддержке ВВС пробили безопасный «коридор» к побережью в Газе, откуда заложников эвакуировали на двух военных вертолетах. Один вывез Ноа Аргамани, а другой — троих заложников-мужчин.

Даниэль Хагари не подтвердил слухи о том, что в ходе операции был ликвидирован командир боевого крыла ХАМАСа Мухаммад Дейф.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ добавил: «В операции участвовали сотни бойцов ШАБАКа, ЯМАМ, 98-й дивизии, парашютно-десантной бригады и 7-й бригады. Бойцы действовали профессионально и мужественно, в том числе боец ЯМАМ, который был серьезно ранен. Мы молимся за его здоровье, эта операция была связана с очень большим риском».

Первая встреча Ноа Аргамани с отцом после долгой разлуки:

נועה ארגמני ואבא. טיפה אוויר לנשימה pic.twitter.com/Z6ZQgbBaq6 — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) June 8, 2024

Мама Ноа Аргамани, Лиора, неизлечимо больна — у нее онкологическое заболевание. Она умоляла ХАМАС отпустить ее дочь, чтобы можно было с ней повидаться перед смертью. 31 мая террористы опубликовали видеоролик с голосом Ноа, в котором та зачитала текст, который ей дали боевики. Прошло восемь дней, и Ноа в Израиле.