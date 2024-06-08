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Польская теннисистка Ига Швентек третий раз подряд выиграла «Ролан Гаррос»

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  • 8.06.2024, 18:15
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Польская теннисистка Ига Швентек третий раз подряд выиграла «Ролан Гаррос»

Отрыв от Соболенко - почти 4000 баллов.

Польская теннисистка Ига Швентек выиграла сегодня Открытый чемпионат Франции по теннису (Ролан Гаррос). В финале она разбила итальянку Ясмин Паолини со счетом 6:2, 6:1.

Игра длилась всего один час и 5 минут. Отметим, что 23-летняя полька выиграла «Ролан Гаррос» третий раз подряд и четвертый раз в карьере.

В то же время белоруска Арина Соболенко выбыла в 1/4 финала и потеряла 350 рейтинговых баллов. Отрыв Швентек от белоруски составит с понедельника 3907 баллов.

В финале мужского турнира завтра сыграют Александр Зверев (Германия) — Карлос Алькарас (Испания).

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