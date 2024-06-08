Эксперт: Макрон демонстрирует, что страх перед Путиным у него исчез 3 8.06.2024, 18:25

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Сколько Украине нужно Mirage-2000, чтобы переломить ход войны?

Франция передаст Украине свои истребители Mirage-2000, сообщил президент страны Эммануэль Макрон. Париж также возьмет на себя подготовку украинских пилотов для этих самолетов у сеья в стране.

Как «миражи2 усилят украинское небо и способности Сил обороны Украины в защите государства и отражении атак врага «Униану» рассказал военный эксперт Петр Черник.

- Каким образом и как изменятся боевые возможности украинской авиации с получением самолетов Mirage 2000?

- Улучшатся. Однако некорректно говорить, что изменится что-то фундаментально и очень глубоко. Чтобы изменилось что-то фундаментально и очень глубоко, таких самолетов должны дать хотя бы 40 штук. Mirage 2000 - ничто иное, как французский аналог F-16. F-16, конечно, лучше, мощнее, у него больше ракетной нагрузки.

- Какова боевая способность Mirage 2000, какое оружие там может быть?

- Mirage 2000 разработан, прежде всего, под ракеты Storm Shadow/SCALP. Их у нас применяют. Но - с Су-24М. Поэтому есть разница. Это как сравнивать «родные» запчасти в автомобильной технике. Storm Shadow интегрированы в Су-24М, но их разрабатывали именно для Mirage 2000. Но что улучат пять «Миражей»? Чтобы действительно что-то изменилось на линии фронта, нужно хотя бы несколько сотен Storm Shadow, подчеркиваю. А есть несколько десятков. Очень хорошо, уничтожим какую-то важную цель, какой-то склад или бункер. Конечно, это все снижает потенциал врага, но не меняет в стратегическом смысле ход боевых действий.

Плюс, Miragе может работать в режиме перехватчика - в радиусе примерно до 40 километров, у него есть прекрасные ракеты для этого. Это хорошее оружие, чтобы бороться с крылатыми ракетами и «шахедами». Каждая единица техники, которая помогает что-то уничтожить у врага, - это прекрасно. Однако, повторюсь, это не такое количество, которое может фундаментально изменить ситуацию.

- Что могло повлиять на решение Макрона сделать это объявление именно сейчас, а не месяц или полгода назад?

- Честно говоря, по моему мнению, передача «Миражей» - это больше политическое явление. Макрон демонстрирует, что страх перед Путиным у него персонально исчез. Вот это очень важно.

- Когда эти машины могут быть в Украине?

- Задекларировал Макрон на конец года. Надеемся, что так и будет.

- Макрон сказал об обучении пилотов на «миражах» в течение 5-6 месяцев. Это достаточно? И в чем особенность этого обучения? Чем отличается от обучения на F-16, которое является достаточно длительным?

- Да, это вполне достаточно. Нет никаких особенностей, 5-6 месяцев, чтобы получить базовые навыки, - вполне достаточно.

- Почему тогда так долго продолжаются учения на F-16?

- Там политический момент. Это же очевидно, американцы просто не спешат их передавать. То есть, это чисто политический момент, а не технический.

- Не приведет ли предоставление Mirage к дисбалансу в украинских воздушных силах. Возможно, из-за того, что разные типы самолетов используются, иным образом происходит обучение, другое обслуживание. Лучше самолеты одного типа или, наоборот, их многообразие?

- У нас полтора десятка образцов западной техники в артиллерии. Там нет дисбаланса. Чем больше самолетов, тем лучше. Коалиция против Саддама Хусейна в 1991 году во время войны в Персидском заливе на вооружении имела 1600 самолетов самых разных модификаций. Никакого дисбаланса не может быть, если правильно построена система управления, а люди получили правильные навыки.

- Учитывая эти процессы, которые происходят в украинском небе (коалиция F-16, Mirage 2000, самолеты ACS-890), можем ли говорить о том, что в этом году украинское небо будет закрытым?

- Забудьте такое явление, как закрытие неба. Его не существует в природе, это ошибочная точка зрения. Единственное, что можно сказать - это рост коэффициента сбивания. Его можно поднять до 98%, даже в отдельных случаях - до 100%. Но все равно в воздухе будет «прорыв», потому что абсолютно идеальных схем не существует.

- Mirage 2000 или F-16: что полезнее для украинского неба?

- F-16 - король. Это если поставить, условно говоря, Mercedes и Renault. Renault - очень хороший автомобиль, но по техническим характеристикам его нельзя сравнивать с Mercedes. Нам нужно и то, и другое. Чем больше, тем лучше. В нашем случае много оружия быть не может.