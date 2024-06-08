Наступление на Харьковщине: РФ выставили заграждение из «кадыровцев», чтобы те ловили беглецов 8.06.2024, 18:47

Заградительные отряды выставлены в приграничной зоне.

РФ сформировала заградительные отряды из «кадыровцев» и перебросила их на север Харьковской области, что те не позволили другим оккупантам бежать с поля боя, где идет наступление.

Об этом рассказал спикер украинской Оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волоши

По его словам, заградительные отряды сформированы из личного состава подразделений «Ахмат». Они выставлены в приграничной зоне, чтобы никто не сбежал обратно в РФ.

«Это сделали для того, чтобы при перегруппировке войск кадыровцы сдерживали других ( российских захватчиков – ред.), которые будут пытаться бежать», – сказал он.

Спикер ОСУВ «Хортица» напомнил, что россияне опрокидывают своих солдат в Харьковскую область и Херсонскую область, чтобы усилить разбитые украинскими защитниками подразделения.

Напомним, по данным Центра национального сопротивления, Россия начала опрокидывание частей из Херсонской области на Харьковское направление.