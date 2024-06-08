Залужный завершает подготовку к работе послом в Великобритании 8.06.2024, 19:13

Валерий Залужный

Об этом заявил глава МИД Украины.

Новоназначенный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный завершает подготовку к началу работы в Лондоне. Об этом в интервью «Укринформу», опубликованном 8 июня, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Этот процесс – уже в конце финишной прямой», – сказал Кулеба.

Министр отметил, что «понимает повышенный интерес» к этой теме, но напомнил, что «всех послов оценивают одинаково: по результатам».

«Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства», – подчеркнул Кулеба.