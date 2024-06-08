закрыть
8 июня 2024, суббота, 19:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Залужный завершает подготовку к работе послом в Великобритании

  • 8.06.2024, 19:13
Залужный завершает подготовку к работе послом в Великобритании
Валерий Залужный

Об этом заявил глава МИД Украины.

Новоназначенный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный завершает подготовку к началу работы в Лондоне. Об этом в интервью «Укринформу», опубликованном 8 июня, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Этот процесс – уже в конце финишной прямой», – сказал Кулеба.

Министр отметил, что «понимает повышенный интерес» к этой теме, но напомнил, что «всех послов оценивают одинаково: по результатам».

«Поэтому желаю нашему новому послу в Соединенном Королевстве прежде всего успехов и результатов в дипломатической работе ради нашего государства», – подчеркнул Кулеба.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Симулякры
Симулякры Ирина Халип
Наталья Радина: Белорусы отказали в легитимности самозванцам
Наталья Радина: Белорусы отказали в легитимности самозванцам Наталья Радина
Запад предостерег Лукашенко
Запад предостерег Лукашенко Виктория Зубкова
Беларусь и новая Атлантическая хартия
Беларусь и новая Атлантическая хартия Олег Белоколос