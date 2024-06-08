Нарколог рассказал, существует ли ген алкоголизма 8.06.2024, 19:21

Ученые обследовали 400 студентов.

Не секрет, что в развитии алкоголизма не последнее значение имеет генетическая предрасположенность. Какие гены влияют на развитие алкоголизма и обречены ли на зависимость дети, рожденные у пьющих родителей?

Об этом «АиФ» рассказал врач-психиатр, нарколог Дмитрий Болдырев:

— Гены, точнее, повреждения в некоторых локусах хромосом, которые чаще встречаются у зависимых людей, действительно существуют.

Тем не менее даже при наличии генетической предрасположенности алкоголиками становятся не все. Большое значение имеет среда, в которой растет ребенок. Многочисленные исследования, в том числе и с участием близнецов, показали, что дети, которых изъяли у пьющих родителей и передали в благополучные семьи, не становятся алкоголиками. Те, кто ни разу не видел своих родителей пьяными, никогда не будут усердствовать в приеме алкоголя.

А есть ли гены, защищающие от алкоголизма?

Ученые из Университета Северной Каролины обследовали 400 студентов, у которых один из родителей страдал алкогольной зависимостью, при этом сам студент не имел проблем с алкоголем. Результаты генетического исследования показали, что за восприимчивость к алкоголю отвечает ген CYP2E1.

Те, у кого он был выявлен, пьянели практически моментально от минимальных доз спиртного. Но оказалось, что организм этих людей быстрее расщепляет спиртное и выводит его. То есть «быстро пьянеющие» «спиться» не могут. По мнению ученых, этот ген имеют от 10 до 20% людей.