Белорус показал в соцсети, как вертолет заправлялся на АЗС в Минске

Белорус показал в соцсети, как вертолет заправлялся на АЗС в Минске1
- 8.06.2024, 19:31
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Многие ему не поверили.
Белорус опубликовал в TikTok видео, где показал, как на автозаправке «Белоруснефти» в Минске пополнял топливный бак вертолет. Комментаторы в основном удивлялись и шутили, некоторые же не поверили происходящему, пишет telegraf.news.
В ролике видно, как вертолет парит в воздухе невысоко над АЗС, к нему проведен заправочный шланг. «По безналу, наверное, заправляется», — сопроводил шуточной подписью свое видео автор.
«Кофе в дорожку, хот-дог? Карта заправки?» — также решил пошутить один комментатор.
«Хорошая АЗС, я там частенько на [самолете] ТУ-104 заправляюсь», — поделился опытом другой юзер TikTok.
@constantin4vfx Oh, helicopter 🤭 #vfx #3d #animation #cinema4d #motiongraphics #belarus #minsk #belarusneft ♬ оригинальный звук - constantin4vfx
Кто-то же не поверил, что видео настоящее: «Звук мотора и лопаток забыли наложить, а так почти норм».
«Я на пару секунд подумал, что он настоящий», — засомневался еще один комментатор.
Между тем, отметим, что вечером 6 июня после 20 часов в районе микрорайона Уручья — станции метро «Борисовский тракт» в Минске действительно летал вертолет.
«Реально круто», — поделился впечатлениями от увиденного другой комментатор.