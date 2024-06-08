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Оккупанты в Крыму потеряли веру в Черноморский флот РФ

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  • 8.06.2024, 19:35
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Оккупанты в Крыму потеряли веру в Черноморский флот РФ

Они боятся высадки морпехов ВСУ и строят линию обороны.

Оккупанты в Крыму больше не верят в Черноморский флот⁨ РФ, сила которого продолжает таять с каждым успешным ударом ракет или дронов ВСУ. Российские солдаты начали строить укрепления прямо вдоль побережья Черного моря, их работы зафиксировали партизаны.

В Telegram-канале «Атеш» показали фото и видео того, как оккупанты устанавливают на берегу коробки укреплений, похожих на доты.

«Командование российских войск предполагает возможность высадки морской пехоты ВСУ», - подчеркнули партизаны.

Страх оккупантов вполне объясним, ведь только 6 июня морские дроны ГУР МО потопили рейдовый буксир ЧФ РФ в Черноморском. До этого серия попаданий ATACMS разрушила паромную переправу в Крыму, уничтожив два парома.

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