Оккупанты в Крыму потеряли веру в Черноморский флот РФ 1 8.06.2024, 19:35

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Они боятся высадки морпехов ВСУ и строят линию обороны.

Оккупанты в Крыму больше не верят в Черноморский флот⁨ РФ, сила которого продолжает таять с каждым успешным ударом ракет или дронов ВСУ. Российские солдаты начали строить укрепления прямо вдоль побережья Черного моря, их работы зафиксировали партизаны.

В Telegram-канале «Атеш» показали фото и видео того, как оккупанты устанавливают на берегу коробки укреплений, похожих на доты.

«Командование российских войск предполагает возможность высадки морской пехоты ВСУ», - подчеркнули партизаны.

Страх оккупантов вполне объясним, ведь только 6 июня морские дроны ГУР МО потопили рейдовый буксир ЧФ РФ в Черноморском. До этого серия попаданий ATACMS разрушила паромную переправу в Крыму, уничтожив два парома.