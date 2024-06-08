Белорусский врач назвал полезные препараты при остеохондрозе 8.06.2024, 20:21

И объяснил, на какие не стоит тратить деньги.

Полезные и бесполезные препараты при остеохондрозе в интервью порталу 24health.by назвал известный белорусский врач, завкафедрой травматологии и ортопедии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор Олег Кезля.

Медик дал образное описание остеохондроза:

«В подшипник, где должно быть скользко и гладко, попал песок. В шейных позвонках начинается развитие отложений костной ткани».

Олег Кезля не советует заниматься мануальной терапией, чтобы «вправить или подтянуть».

«Мы периодически встречаем пациентов, которые после таких вправлений имеют большие проблемы. Массаж, прогревание, баня, гимнастика для шеи утром – все это допустимо», - сказал врач, но добавил, что обратить вспять остеохондроз невозможно и ситуации, когда межпозвоночные диски восстанавливались за счет улучшения кровоснабжения, неправдоподобны.

Кроме того, препараты Омега-3 тоже остеохондроз не вылечат. А вот к хондропротекторам Олег Кезля относится очень положительно.

«Эти препараты позволяют задержать развитие патологического процесса. Общей схемы лечения нет, у каждого пациента она индивидуальна», - отметил медик.