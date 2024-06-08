Bloomberg: У ВСУ есть шанс на контрнаступление 8.06.2024, 20:58

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Оккупанты уперлись в ключевой населенный пункт Часов Яр.

Россияне добились ограниченных успехов из-за нехватки оружия у Украины. ВСУ смогли остановить российскую атаку, когда получили западное оружие.

Об этом рассказали на сайте Bloomberg (перевод - «Апостроф»).

Журналисты отметили, что попытка России открыть новый участок фронта в Харьковской области уже остановлена, и не имеет успеха.

Также российские войска лишь немного продвинулись после взятия города Авдеевка в феврале ценой огромных потерь за месяцы боев. Оккупанты уперлись в ключевой населенный пункт Часов Яр.

По словам журналистов, российский диктатор настаивает на том, что цели России неизменны. Он отмечает, что агрессия будет длиться столько, сколько потребуется.

В настоящее время украинским войскам удалось удержать линию фронта, несмотря на задержки по поставке помощи и преимущество РФ в живой силе и технике.

«Безусловно, обе стороны сталкиваются с огромными проблемами, особенно в вопросе замены погибших и раненых военнослужащих. Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации, снижающий призывной возраст, хотя проблема с кадрами остается актуальной для армии», – говорится в публикации.

Журналисты резюмируют, что Россия не превратила свое превосходство в поле боя в значительные преимущества, потому что ее командиры напрасно тратят человеческие ресурсы на достижение целей в мясных штурмах.

Украинская армия может защищаться когда имеет достаточный уровень комплектации и материального обеспечения. При такой тенденции ВСУ смогут пойти в наступление.