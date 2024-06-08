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Зеленский: России не удалось реализовать Харьковскую операцию

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  • 8.06.2024, 21:15
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Зеленский: России не удалось реализовать Харьковскую операцию

Украина еще больше усилит данное направление.

Российской армии не удалось реализовать их Харьковскую операцию, и это весомый результат Вооруженных сил Украины, заявил в своем вечернем обращении 8 июня президент страны Владимир Зеленский после разговора с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

- Максимально их сейчас сдерживаем и уничтожаем российские подразделения, которые входят на нашу землю и терроризируют Харьковщину. Направление - усилено. И будет еще усилено, - заявил он.

По его словам, был доклад и о донецких направлениях, где наиболее тяжело.

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