Боевая авиация Китая создала опасную ситуацию возле военного корабля НАТО 8.06.2024, 21:37

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Китайский самолет небезопасно приблизился к кораблю Нидерландов.

Китайская боевая авиация создала опасную ситуацию в международных водах Восточно-Китайского моря, которые патрулировал военный корабль Нидерландов. Об этом сообщает Министерство обороны страны.

Отмечается, что нидерландский корабль Zr.Ms. Tromp осуществлял патрулирование в составе многонациональной группировки ООН, которая контролирует соблюдение морских санкций против Северной Кореи в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

«Пара китайских боевых самолетов несколько раз облетела военный корабль Zr.Ms. Tromp. Также во время патрулирования к морскому боевому вертолету NH90 с этого корабля приблизились два китайских боевых самолета и вертолет. Это создало потенциально опасную ситуацию. Инцидент произошел в международном воздушном пространстве», - говорится в сообщении.