Соперник Орбана собрал многолюдный митинг в Будапеште накануне евровыборов 1 8.06.2024, 21:51

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Петр Мадьяр

Петр Мадьяр заявил, что положит конец 14-летнему пребыванию Орбана у власти.

Политический новичок Петр Мадьяр, который надеется нанести удар по премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, мобилизовал десятки тысяч сторонников в Будапеште в субботу в последней демонстрации силы накануне выборов в Европейский парламент.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает AP.

Петр Мадьяр, который за несколько месяцев создал сильнейшую оппозиционную партию в Венгрии, надеется использовать хороший результат на воскресных выборах в ЕС, чтобы продвинуть себя и свое движение к победе над Орбаном на следующих общенациональных выборах, запланированных на 2026 год.

Когда-то инсайдер партии Орбана «Фидес», Мадьяр быстро стал известным благодаря публичным обвинениям премьер-министра и его союзников в коррупции и антидемократических тенденциях.

В субботу Мадьяр обратился к толпе, заполнившей площадь Героев в Будапеште, заявив, что он и его движение построят «более красивую, мирную и счастливую страну» и положат конец 14-летнему пребыванию Орбана у власти.

«Я был искрой, которая запустила двигатель перемен», – сказал он.

Последние опросы показывают, что «Фидес», вероятно, получит относительное большинство голосов на воскресных выборах, но партия Мадьяра «Уважение и свобода» (TISZA) может набрать до 30% и привести к потере мест для "Фидес" среди 21 члена венгерской делегации в законодательном органе ЕС.

TISZA получила свою базу поддержки среди избирателей, разочарованных как нелиберальной формой правления Орбана, так и традиционными оппозиционными партиями Венгрии, которые оказались неспособными бросить серьезный вызов правлению популистского лидера с 2010 года.

Мадьяр отверг обвинения Орбана в том, что он – или любые другие венгры – «выступают за войну».

В своем последнем обращении к избирателям перед выборами в субботу он заявил, что положит конец «пропаганде страха» Орбана и будет работать на благо страны, где «нет ни левых, ни правых, а есть только венгры».