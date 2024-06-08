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В работе Telegram произошел масштабный сбой

  • 8.06.2024, 22:01
В работе Telegram произошел масштабный сбой

(Обновлено) Что известно?

В мессенджере Telegram в субботу около 21:30 начались проблемы. В частности, мессенджер теряет подключение к сети, а пользователи не могут отправить сообщение.

Как сообщает РБК-Украина, по данным сервиса Downdetector, в настоящее время в Telegram наблюдается серьезный сбой. Уже более 30 тысяч пользователей мессенджера сообщили о проблемах с ним:

- 67% жалуются на проблемы с интернет-соединением;

- 30% - на проблемы с приложением;

- 2% - на проблемы при входе;

- 1% - на проблемы с отправкой сообщений.

Согласно онлайн-карте Downdetector, больше всего жалоб поступает из США, но в других странах проблемы с приложением также наблюдаются.

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