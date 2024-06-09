Кремлю направили счет за Каховскую ГЭС 9.06.2024, 1:10

Укргидроэнерго готовит иски к РФ.

Украинская госкомпания «Укргидроэнерго» готовит иск против России о возмещении ущерба, причиненного гидроэлектростанциям ракетными ударами. Также с России хотят взыскать компенсацию за уничтожение Каховской ГЭС.

Как рассказала директор юридического департамента Укргидроэнерго Юлия Толчинина-Бурунская, компания активно готовится подавать иски в национальные суды Украины, для чего ведется сбор доказательств и делается оценка причиненных убытков – не только прямого ущерба, но также потерянной прибыли и расходов на защиту гидроэнергетических объектов.

По делу о разрушении Каховской ГЭС компания будет отдельно подавать иск в международный инвестиционный арбитраж.

- Мы производили расчеты. Это утрата самой станции, это утрата выгоды. Это примерно 2,5 миллиарда евро. Мы готовим иск в Россию и уже направили им уведомление, претензию по уплате этой суммы, и если в течение полугода не происходит возмещения, мы будем подавать иск в международный арбитражный суд. Мы нашли возможность, как проинформировать Россию – сделали это с помощью европейских друзей. И отметим, что и канцелярия их, и президент их, и МИД, и все структуры, которые должны получить эту претензию, они получили, – заявил гендиректор Укрэнерго Игорь Сирота.

Отмечается, что компания уже подала иск в Европейский суд по правам человека, и сейчас украинские дипломаты и юристы вместе с международными партнерами работают над созданием международного механизма компенсации.