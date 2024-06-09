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Путин покрасил брови?

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  • 9.06.2024, 8:22
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Путин покрасил брови?

Глава РФ еще больше стал похож на Брежнева.

Очередные изменения во внешности главы России Владимира Путина не остались без внимания, сообщает ТСН.

71-летний диктатор решил покрасить свои брови – они стали гораздо темнее.

Пользователи Сети сразу начали сравнивать его с Брежневым: «Слава Леонида Ильича не дает покоя».

Пользователи соцсети Facebook отмечают: лицо Путина, несмотря на постоянные слухи о его любви к разнообразным уходным процедурам, в частности инъекционной косметологии, выглядит так же, как лицо Брежнева, правившего Советским Союзом до самой смерти.

Когда Путин стал президентом РФ — ему было под 50, он выглядел на свой возраст: морщины на лбу, темные круги под глазами, второй подбородок и намек на лысину. Но за эти 24 года с его внешностью происходят удивительные метаморфозы. Путин даже получил прозвище «ботоксный дед» из-за распухшего лица.

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