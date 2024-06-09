Талибы едут в Россию делиться «опытом» в сфере образования 9.06.2024, 8:30

2,710

Террористов пригласили в Казань.

Представители террористического движения «Талибан» примут участие в работе форума министров образования «Формируя будущее» в Казани. Мероприятие организовано Минпросвещения России и правительством Татарстана.

В состав делегации талибов войдут министр высшего образования Афганистана Неда Мохаммад Надим и министр образования Хабибулла-Ага Хаккани, пишет Baza. Визит состоится при содействии «Российского делового центра» в исламской республике.

Примечательно, что после прихода к власти в Афганистане 2021 году талибы запретили девочкам учиться в средней школе и получать высшее образование. Женщинам нельзя присутствовать в университетах, в том числе в качестве преподавателей. Также им запрещено выходить из дома без паранджи, посещать парки, бассейны и спортзалы, а за прелюбодеяние женщин ждет публичная смерть посредством забивания камнями.

В настоящее время еще одна делегация талибов во главе с министром труда и социальных отношений Абдулой Мананом Омари находится на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ). Накануне с ее участниками встретился губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он рассказал талибам о строительстве Соборной мечети в городе и поблагодарил бога за то, что они приехали на форум. «Хвала всевышнему, что вы здесь», — сказал Беглов, обращаясь к ним.

Также российские власти ведут переговоры о визите верховного лидера «Талибана» Хайбатуллы Ахундзады на исламский форум в Казани в следующем году. Известно, что эмир не любит появляться на публике, предпочитая находиться в изоляции, а доступ к нему строго ограничен.