В Беларуси могут существенно подорожать автомобили 1 9.06.2024, 8:45

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Из-за новых европейских требований.

Требования, введенные литовской таможней в отношении машин моложе 5 лет, которые гонят из Европы и США в Беларусь, повлияют на цены на авторынке. В «Нашай Ніве» подсчитали, насколько могут подорожать машины.

Мартовские требования оказались цветочками

Начиная с конца марта, привозить в Беларусь автомобили из Европы с объемом двигателя более 1,9 литра стало гораздо сложнее.

Сначала Польша, а затем Латвия перестали выпускать в Беларусь машины, которые нельзя экспортировать в Россию, хотя на нашу страну эти санкции формально и не распространяются.

Единственной страной, через которую до недавнего времени продолжали поступать автомобили с объемом двигателя больше 1,9 литра и дороже 50 тысяч евро, оставалась Литва. Для успешного вывоза требовалось выполнить ряд условий, которые были вполне выполнимы, если машина действительно направлялась в Беларусь.

Однако начиная с 4 июня Литва усилила контроль за вывозом авто моложе 5 лет, независимо от объема и цены.

Сейчас для экспорта авто из ЕС в Беларусь таможенники требуют указать еще и декларацию от производителя. А также выписку со счета транспортной компании с подтверждением получения оплаты за доставку авто.

Что можно пригнать?

Эти требования не распространяются на машины старше 5 лет. Поэтому говорить о полном запрете на экспорт авто из Европы в Беларусь, по крайней мере пока, нельзя.

Но здесь важно понимать, что именно авто в возрасте до 5 лет ввозили чаще всего, так как на такие машины действовали самые низкие таможенные ставки.

Если с момента выпуска автомобиля прошло более 5 лет, то применяется повышенный коэффициент.

Таможенная пошлина за автомобиль в возрасте от 3 до 5 лет с 2-литровым двигателем составляет 5400 евро без льготы и 2700 евро, если растаможивать авто будет льготник.

А вот если машине уже более 5 лет, то растаможить такой автомобиль будет стоить уже 9600 евро без льготы или 4800 евро по 140-му указу. Даже с учетом льготного оформления разница составляет минимум 2100 евро.

В случае с трехлитровыми авто разница еще больше. Пошлина на авто от 3 до 5 лет составит 9000 евро без льготы и 4500 евро с льготой.

За более возрастные автомобили придется заплатить 15 000 и 7500 евро соответственно. Переплата даже по льготному тарифу составляет 3000 евро.

Наименьшая разница получается с машинами с мотором 1,6 литра. Пошлина за 3-5-летний автомобиль по льготе составляет 2000 евро, а за машину старше 5 лет — 2800 евро.

Из-за небольшой разницы в пошлине, машины с 1,6 под капотом старше 5 лет довольно активно пригоняли и к появлению новых ограничений.

Для машин с мотором 1,5 разница будет больше, несмотря на меньший объем. Так, льготная ставка за авто моложе 5 лет составляет 1275 евро, а если машине уже исполнилось 5 лет, то 2400 евро. Переплата — 1125 евро.

Из этого следует, что если статус кво сохранится, то больше всего вырастут в цене машины с двигателями объемом от 1800 см³.

Автомобили с 3,0 вырастут в цене на 3000 евро.

Автомобили с 2,0 вырастут в цене на 2100 евро.

Автомобили с 1,6 — на 800 евро.

Автомобили с 1,5 — на 1125 евро.

Автомобили с 1,2 — на 900 евро

Автомобили с 1,0 — на 750 евро.

Некоторые компании, которые занимаются поставкой авто на заказ, уже начали предлагать клиентам варианты покупки авто, с момента выпуска которых прошло более 5 лет.

Когда цены могут начать расти?

Перегонщики считают, что если и дальше будет совершенно невозможно ввозить автомобили моложе пяти лет, то цены начнут расти очень быстро.

Уже сейчас продавцы свежих машин начинают реагировать на нововведения и отказываются торговаться, хотя на рынке и наблюдается определенный застой.

Если западные границы останутся закрытыми для свежих машин, то единственным путем для подсанкционных авто останутся альтернативные маршруты через Турцию или Грузию. Но в таком случае затраты на логистику будут приблизительно на 5 тысяч евро больше, чем раньше.

Естественно, что через Турцию или Грузию будут доставлять только очень дорогие авто. Ведь если машина стоит 100-200 тысяч евро, то дополнительные 5 тысяч и даже 10 тысяч не так уж и много. Но если машина стоит 20-30 тысяч евро, то ее доставка таким путем будет нецелесообразной.

Кто-то теряет, а кто-то находит

Есть игроки автомобильного бизнеса, для которых европейские запреты в радость.

Рост цен на машины из Европы и США в первую очередь будет способствовать росту продаж белорусско-китайских Geely, российского АвтоВАЗа, а также тех китайских брендов, которые наладили сборку машин на заводах в России, ранее принадлежавших мировым автопроизводителям.

Напомним, что по итогам апреля официальные дилеры вышли на довоенный уровень продаж новых авто.

Еще до недавних изменений представители Белорусской автомобильной ассоциации отметили, что пересмотрят Прогнозы на 2024 год в сторону увеличения продаж на фоне возникших дополнительных препятствий на пути авто из Европы.

Дополнительные ограничения по импорту машин из ЕС с объемом двигателя более 1,9 литра они называли существенным фактором, который позитивно влияет на рынок дилерских продаж. Требования, введенные с 4 июня, могут стать дополнительным и еще более существенным фактором, который позитивно отразится на продажах официальных дилеров.