В Индонезии сетчатый питон съел женщину 9.06.2024, 8:53

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Это редкий случай.

В Индонезии гигантский питон проглотил женщину, которую через день нашли в его животе, сообщает Би-би-си.

50-летняя мать четверых детей по имени Фарида пропала в лесу, неподалеку от своего дома в деревне Калемпанг. Она шла на рынок, куда отправилась продавать овощи со своего огорода.

Муж Фариды забеспокоился, когда она не вернулась к ночи и поднял соседей, которые вместе с ним принялись за поиски.

На следующий день они обнаружили в зарослях гигантского шестиметрового питона с большим вздутием на животе.

Жители деревни, заподозрив худшее, взрезали толстую кожу рептилии и обнаружили женщину в желудке змеи.

Муж Фариды, Нони, сказал, что очень сожалеет, что позволил жене уйти одной. «Если бы я был с нею в тот день, питон бы не осмелился к ней прикоснуться, — сказал он. — Я даже представить не могу, какие страдания ей пришлось пережить. Мне очень жаль нашу семью».

По словам старейшины деревни Калемпанг, поймать питона и достать жертву из его желудка, помогали жители нескольких соседних поселений.

Это далеко не первый случай нападения питонов на людей в Индонезии. В 2022 году 50-летняя сборщица каучука по имени Джара была убита и проглочена целиком питоном в провинции Джамби на острое Суматра.

Она отправилась на работу на каучуковую плантацию, но вечером домой так и не вернулась. На ее поиски, также как и на поиски Фариды, отправились жители нескольких деревень, которые днем позже нашли такого же гигантского питона со вздувшимся брюхом.

«Жертва была найдена в желудке змеи», — сообщил тогда местным СМИ начальник местной полиции, добавив, что на момент обнаружения ее тело выглядело практически неповрежденным.

Однако подобные случаи довольно редки. С 2017 года в Индонезии таким образом погибли четыре человека, включая женщину, которая была убита питоном на этой неделе.

Питоны заглатывают пищу целиком. Их челюсти соединены очень гибкими связками, поэтому они могут обхватывать крупную добычу.

Мэри-Рут Лоу, сотрудница фонда охраны природы Mandai Wildlife Group говорила в интервью Би-би-си, что молодые питоны, как правило, едят крыс и других мелких животных, «но как только они достигают определенного размера, они больше на крыс и внимания не обращают, потому что получаемые от них калории не удовлетворяют их голод».

«По сути, они могут достигать таких же размеров, как и их добыча», — добавила Мэри-Рут Лоу. Их добычей могут быть такие крупные животные, как свиньи, или даже коровы.

Впрочем, иногда питоны недооценивают размеры добычи.

В 2005 году бирманский питон пытался целиком проглотить аллигатора. Но аллигатор оказался слишком крупным, поэтому питон буквально взорвался в процессе поглощения пищи. В результате умер не только аллигатор, но и сам питон.

При этом питоны достаточно разборчивы: если им не попадается подходящая добыча, они могут долгое время жить впроголодь, пока не найдут что-то более стоящее.

Что собой представляют сетчатые питоны?

Сетчатый питон (Malayopython reticulatus) — самая длинная змея в мире, ее размер регулярно превышает 6,25 метра.

Самый длинный из известных науке сетчатых питонов был найден в 1912 году и достигал 10 метров.

Сетчатые питоны обитают в Юго-Восточной Азии. В джунглях Индонезии обитает большая популяция сетчатых питонов, не потревоженных городской цивилизацией.

Сетчатые питоны отлично плавают и иногда заплывают даже в открытое море.

Охотиться они предпочитают вечером и ночью, а дни проводят на деревьях, или в пещерах.