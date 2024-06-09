Более надежные, чем новые: 10 подержанных авто, которые стоит купить 1 9.06.2024, 9:32

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Владелец будет доволен.

Учитывая экономическую ситуацию, не каждый может позволить себе новый автомобиль. К счастью, ныне транспортные средства служат гораздо дольше, а некоторые б/у модели могут даже составить достойную конкуренцию новым авто. Автомобили 1970 года в среднем служили около 5,7 лет и останавливались на отметке 250 тысяч км.

Сегодня средний возраст легковых автомобилей составляет около 12,5 лет, и многие транспортные средства могут достигать пробега более 500 тысяч км, конечно, если речь идет о регулярном техническом обслуживании. Эксперты обнародовали топ-10 авто на вторичном рынке, что станут идеальной инвестицией.

Toyota Sequoia

Потенциальный пробег: 480 тысяч км

Почти все ведущие экспертные издания, включая рейтинги Consumer Reports или исследования iSeeCars, ставят Toyota на первые строчки в рейтингах надежности.

Toyota Land Cruiser

Потенциальный срок службы: 450 тысяч км

500 тысяч км – это много для любой машины, но Land Cruiser известен своей долговечностью, и приобретение б/у модели с пробегом не должно отпугивать ни одного потенциального покупателя, говорят эксперты.

Chevrolet Suburban

Потенциальный пробег: 430 тысяч км

С потенциалом пробега более 430 тысяч км Suburban является одним из самых долговечных внедорожников, надежнее своих конкурентов Ford Expedition, Dodge Durango и Jeep Wagoneer.

Toyota Tundra

Потенциальный пробой: 412 тысяч км

Пикапы, подвергающиеся интенсивной эксплуатации, вероятно, будут иметь структурные или механические проблемы при достижении высоких показателей одометра. Toyota пользуется заслуженной репутацией надежности и долговечности и может легко проехать более 400 тысяч км.

GMC Yukon XL

Потенциальный срок службы: 410 тысяч км

Занимая пятое место в рейтинге iSeeCars, Yukon XL может легко прослужить и два десятилетия. Как информирует MotorBiscuit, владельцы внедорожников сообщали о проблемах с электроникой, энергетическим оборудованием и целостностью кузова, но редко были сетования на работу двигателя, трансмиссии и топливной системы.

Toyota Prius

Потенциальный срок службы: 403 тысяч км

Экономный и надежный Prius – просто самый лучший компактный автомобиль на рынке, а его батареи почти непобедимы, по мнению MotorBiscuit. Дальнее будущее может быть электрическим, но ближайшее будущее – гибридным. CR считает Prius №1 среди всех компактных автомобилей по надежности, цене и удовлетворенности клиентов.

Chevrolet Tahoe

Потенциальный срок службы: 402 тысяч км

Tahoe превзойдет многих своих конкурентов, когда речь идет о пробеге. Это качественная, надежная и сравнительно доступная модель.

Honda Ridgeline

Потенциальный срок службы: 400 тысяч км

Для тех, кто хочет практичность грузовика и производительности внедорожника, эксперты советуют попробовать Ridgeline. Авто прослужит более 400 тысяч км при условии осторожного вождения и регулярного технического обслуживания, сообщает HotCars.

Toyota Avalon

Потенциальный срок службы: 395 тысяч км

По словам экспертов MotorBiscuit, владельцы б/у Avalon могут быть уверены в том, что авто прослужит им несколько десятилетий. Снятый с производства в 2022 году, крепкий Avalon неизменно входит в число автомобилей с наибольшим пробегом на рынке подержанных автомобилей.

Toyota Highlander Hybrid

Потенциальный срок службы: 394 тысяч км

Этот среднеразмерный трехрядный внедорожник славится надежностью. Согласно данным RepairPal, можно ожидать, что Highlander Hybrid прослужит не менее 390 тысяч км.