«Людей с Немиги эвакуировали на лодках» 1 9.06.2024, 9:47

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Почему центр Минск регулярно затапливает?

За последние четыре недели Минск из-за проливных дождей подтапливало несколько раз. Например, 5 июня из-за сильного ливня в столице подтапливало пять участков, спасатели также выезжали на откачку воды в 3-ю городскую клиническую больницу имени Клумова и на Комсомольскую улицу. 20 мая в Венецию превратились несколько улиц в центре столицы, оказалась подтоплена станция метро «Площадь Ленина» и ТРЦ Galileo. Двумя днями ранее из-за сильного дождя «поплыло» Уручье. Между тем, как рассказал агентству «Минск-Новости» директор «Горремливнестока» Олег Лукашенко, количество мест подтопления улиц в городе сокращается. Столичная ливневая канализация принимает в себя гораздо больше дождевых стоков, чем 20−30 лет назад.

Протяженность минской ливневки всего около 1750 км: от мелких труб, тянущихся от дождеприемных камер, до крупных коллекторов, собирающих воду по всему городу и направляющих ее к выпускам в столичные реки и пруд-регулятор. Коммуникации малого диаметра обслуживает «Ремавтодор», те, что больше метра, а таких свыше 340 км, — «Горремливнесток».

По словам директора «Горремливнестока» Олега Лукашенко, если 10 лет назад в Минске насчитывалось более 160 мест подтопления, то сейчас актуальная цифра — 105.

Лукашенко говорит, что ситуацию по каждой «болевой точке» анализируют, выявляют причины скопления воды и предлагают выход из положения. Где-то все исправить удается локальными работами, например устройством дополнительных дождеприемников. В других случаях требуются более глобальные и дорогостоящие решения, которые тем не менее тоже реализуются.

Специалист напоминает историю коллектора на Немиге, который начали строить в 2011 году, а в июне 2014-го ввели в строй. После реализации проекта о затоплении Немиги не говорили довольно долго. Но в прошлом месяце во время ливня, обрушившегося на центр столицы, по улице снова побежала вода.

— До ввода коллектора на Немиге уровень воды в ливень был чуть ли не в человеческий рост и людей приходилось эвакуировать на лодках, — напоминает Лукашенко. — Теперь же вода там хоть и не уходила сразу, но таких серьезных последствий не было. Транспорт мог проехать, за исключением троллейбусов — им по инструкции не положено продолжать движение, если уровень воды поднимается до бордюра.

После сильных ливней проводится внеплановое обследование ливневок, рассказал Лукашенко, вот и 20 мая провели телеинспекцию коллектора «Немига». Она показала, что коммуникации не засорены.

17 объектов за пять лет

Еще в 2018 году в Минске была разработана отраслевая схема развития дождевой канализации до 2030-го. В ней учли нужды как уже сформированных частей города, так и только строящихся кварталов и микрорайонов.

К примеру, сейчас идет застройка жилого комплекса «Северный берег». Проектом здесь предусмотрены 22 км сетей ливневой канализации и 6 очистных сооружений. Они перейдут на обслуживание «Горремливнестоку». Эти коммуникации не только будут отводить осадки из нового квартала, но и позволят снизить нагрузку с существующих сетей в прилегающих частях Центрального и Советского районов.

Предприятие готовится принять на баланс и новый коллектор от ул. Лейтенанта Кижеватова в комплексе «Минск Мир» до очистных сооружений в районе ул. Чижевских, которые сегодня реконструируются. Этот трубопровод оттянет на себя и часть осадков, выпадающих в Курасовщине и Лошице.

В этом году в инвестпрограмму Минска включены четыре объекта городской ливневки. Получили финансирование на проектирование реконструкции или капремонта четырех ее участков: на ул. М. Танка, М. Богдановича, Оранжерейной и К. Либкнехта. Также инвестпрограммой предусмотрены бюджетные средства на разработку проекта строительства нового коллектора от промзоны на ул. Монтажников до очистных сооружений в деревне Ярково. Этот объект поможет разгрузить коллекторы, благодаря которым вода отводится из Сухарево. Кроме того, «Горремливнесток» внес в «Гордорстрой» предложения по строительству или реконструкции сетей ливневой канализации в 2025—2030 годы. В списке 17 объектов.

План «Посейдон»

В столице на случай дождя чрезвычайной интенсивности разработан план «Посейдон». Так, во время интенсивных ливней МЧС, ГАИ, «Ремавтодоры», «Горремливнесток» объединяют усилия.

В места подтоплений оперативно направляют технику дорожных служб, чтобы чистить дождеприемные решетки — в сильный ливень с потоком осадков туда попадают листва, трава, случайный мусор, которые могут затруднить доступ воде внутрь.]