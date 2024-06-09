В Азовском море дрон отправил на дно корабль РФ 1 9.06.2024, 9:55

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Судно атаковали под Ейском.

В ночь на 9 июня в районе российского Ейска, расположенного на побережье Азовского моря, была зафиксирована работа украинских ударных дронов.

Предварительно, был атакован корабль РФ. Об этом сообщил в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, ссылаясь на информацию от источников.

Сведения также появились в некоторых пабликах Ейска, однако их быстро зачищают.

«Ночью около полуночи наш БПЛА атаковал судно около порта Ейска… и оно, предварительно, отправилось сопровождать крейсер «Москва». Утром вся информация об атаке была удалена из всех пабликов оккупантов», - рассказал Андрющенко.

Он обратил внимание на то, что РФ начала перегонять в Азовское море остатки своего Черноморского флота в попытке скрыть их от ударов беспилотных морских дронов Украины.

Была замечена переброска из порта Новороссийска через Керченский пролив сразу нескольких больших десантных кораблей (БДК) ВМФ РФ.

«Похоже, (...) оккупанты решили спрятать БДК в Ейске, но что-то пошло не так. Ждем официальные сообщения от ВСУ и Минобороны. Но сам факт реальной охоты на флот россиян в Азовском море - это мегапозитивная новость, которую сложно переоценить», - констатировал советник.