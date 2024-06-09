«Белорус чувствует себя неловко, когда его принимают за россиянина» 1 9.06.2024, 10:02

Сергей Шупа

Переводчик и литератор Сергей Шупа рассказал о «ситуациях» с белорусами за границей.

В новом выпуске ток-шоу «Жизнь-малина» переводчик и литератор Сергей Шупа рассказал, чем отличаются белорусы от россиян.

На взгляд Сергея Шупы, у белорусов другое представление о мире.

«Россиянин ощущает (и не может не ощущать) себя представителем самой большой, самой сильной страны мира, которую, условно говоря, все должны бояться. Это величие. А белорусам это по большому счету пофиг», — считает литератор и вспоминает результаты опроса россиян, проведенного «лет шесть-семь назад», о том, какие проблемы их наиболее волнуют:

«У россиян где-то в первой тройке было «А что там у нас в Сирии происходит?» Я не представляю себе уровень абсурда, почему это должно человека из Саратова или Воронежа интересовать. Белорусы, я думаю, такими категориями никогда не мыслят. Им пофиг, что там происходит. Беларусь к этому ни имеет никакого отношения. А Россия — «что там наши ребята в Сирии?» А что там ваши ребята делают?

Это такое геополитическое самоощущение себя в мире. Россия — это большая страна, которая претендует быть первой во многом. А белорусы не претендуют. Им вот, чтобы их не трогали, чтобы им давали работать, зарабатывать, жить нормально. Это я про обычных людей говорю, у которых нет никаких амбиций. А для этого им не нужно ни быть первыми в космосе, ни в Сирии проводить какие-то разборки, ни бороться за первенство с Америкой. Зачем это нужно? Жить для себя, а не для какого-то иллюзорного величия. И это главное и существенное различие».

Сергей Шупа также считает проблемой то, что белорусы не разговаривают на белорусском языке. Он объясняет:

«Приезжает белорус за границу отдыхать. Его принимают за россиянина. Сначала это не проблема. Но потом он начинает чувствовать себя как-то неловко. Когда его не только местные принимают за россиянина, но и сами россияне, которые ездят туда отдыхать. И возникают всякие ситуации. И белорус чувствует: «Нет, я не хочу, я не такой». А говорил бы ты по-белорусски, то естественным образом все бы сразу стало на место, и не было бы никаких нюансов».