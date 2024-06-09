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Эксперт: Соловьев будет «повешен» раньше, чем Шойгу

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  • 9.06.2024, 10:10
  • 6,902
Эксперт: Соловьев будет «повешен» раньше, чем Шойгу
Владимир Соловьев

Российские пропагандисты поняли, что проиграли.

Правозащитники потребовали от Международного уголовного суда выдать ордеры на арест российских чиновников и пропагандистов за распространение ненависти к украинцам. В списке – зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, первый замглавы администрации президента Алексей Громов, телеведущий Владимир Соловьев, главный редактор RT Маргарита Симоньян, глава медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев и ведущий Сергей Мардан. Все эти лица понимают, что проигрывают и их ждет справедливое наказание. Такое мнение сегодня, 8 июня, в эфире телеканала FREEДОМ высказал политтехнолог, экс-председатель Общественной палаты Башкортостана Ростислав Мурзагулов.

«Владимир Путин заранее готовил идеологическую почву. Нынешние пропагандисты Путину поверили, и решили в эту игру поиграть. Теперь им понятно, что они проигрывают, поскольку столкновение со всем миром циничная путинская машина не в состоянии выиграть», — заявил он.

Владимир Соловьев — флагман пропаганды РФ. Именно он лично от Путина получил указания, какие нарративы и идеи необходимо продвигать в обществе.

«Владимир Соловьев будет «повешен» раньше, чем [секретарь Совета безопасности, бывший министр обороны РФ] Сергей Шойгу. Это мое глубокое убеждение. Я думаю, что это будет сделано не Международным уголовным судом в Гааге, а специальным трибуналом. Приговор будет вынесен по делу, поскольку он был флагманом вот этой пропаганды, которая велась не один и не два года, а на протяжении 10 лет, с тех пор, когда у Путина и возник этот план. Я убежден в том, что Соловьев получил указания непосредственно от самого Путина», — рассказал эксперт.

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