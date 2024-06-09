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В Беларусь идут грозы и сильный ветер

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  • 9.06.2024, 10:42
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В Беларусь идут грозы и сильный ветер

Объявлен желтый уровень опасности.

В воскресенье, 9 июня, синоптики объявили желтый уровень опасности. Местами утром и днем по стране пройдут грозы. Белгидромет и МЧС рассказали детали прогноза и возможных опасностей, которые с собой несет непогода.

На большей части территории Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами — грозы. В отдельных районах может подняться сильный ветер с порывами до 15−18 м/с. Синоптики ожидают, что температура воздуха в разных местах страны будет от +17° до +23° градусов, на юго-востоке термометр покажет до +26°С.

Объявлен желтый уровень опасности. При таком уровне, как предупреждают в МЧС, факторы опасности — падение деревьев, обрывы линий связи и электропередач, отключение электроэнергии в населенных пунктах, возникновение лесных пожаров, а также в жилых и производственных зданиях, повреждение слабо укрепленных конструкций.

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