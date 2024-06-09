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Умер глава организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар

  • 9.06.2024, 11:37
Умер глава организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар
Кристоф Делуар

В возрасте 53 лет.

Глава организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар умер в возрасте 53 лет после продолжительного лечения от онкологического заболевания. Об этом говорится на сайте организации.

«Кристоф Делуар был неутомимым защитником свободы, независимости и плюрализма журналистики на всех континентах в условиях информационного хаоса. Журналистика была делом его жизни, и он боролся с непоколебимой убежденностью», — говорится в заявлении на сайте «Репортеров без границ».

Делуар был главой организации с 2012 года. До этого он работал на телеканалах ARTE и TF1, в издании Le Point, а также был директором Центра подготовки журналистов.

«Репортеры без границ» — основанная в 1985 году международная неправительственная организация, которая занимается защитой свободы слова и журналистов. Имеет консультативный статус при ООН, ЮНЕСКО, Совете Европы.

Как отмечает «Радио Свобода», Делуар помог вывезти из России редактора Первого канала Марину Овсянникову, которой грозило тюремное заключение за появление в прямом эфире с антивоенным плакатом.

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