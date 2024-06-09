«Гауляйтер» оккупированной части Запорожской области похвастался встречей с послом Лукашенко 9.06.2024, 11:45

В Украине он приговорен к 15 годам лишения свободы.

«Глава» оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий похвастался встречей с послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым и заявил о «перспективах для сотрудничества». По его словам, встреча состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

«Республика Беларусь с первых дней протянула руку помощи и поддержки Запорожской области, мы сотрудничаем в различных направлениях: в культуре, спорте, туризме, экономике», — написал он в Telegram.

В 2023 году украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации и проведении незаконных референдумов и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.