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«Гауляйтер» оккупированной части Запорожской области похвастался встречей с послом Лукашенко

  • 9.06.2024, 11:45
«Гауляйтер» оккупированной части Запорожской области похвастался встречей с послом Лукашенко

В Украине он приговорен к 15 годам лишения свободы.

«Глава» оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий похвастался встречей с послом Беларуси в РФ Дмитрием Крутым и заявил о «перспективах для сотрудничества». По его словам, встреча состоялась на Петербургском международном экономическом форуме.

«Республика Беларусь с первых дней протянула руку помощи и поддержки Запорожской области, мы сотрудничаем в различных направлениях: в культуре, спорте, туризме, экономике», — написал он в Telegram.

В 2023 году украинский суд заочно приговорил Балицкого к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным в организации и проведении незаконных референдумов и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

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