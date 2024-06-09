В Мексике в баре обвалился балкон: жуткий момент попал на видео 9.06.2024, 11:53

Есть погибшие.

В Мексике в одном из местных баров во время проведения концерта обрушился балкон. В результате инцидента 2 человека погибли, еще не менее 15 получили ранения.

Как сообщает Prensa Libre, инцидент произошел в баре Rich в городе Сан-Луис-Потоси во время выступления певца Кевина Морено. Стеклянные перила балкона не выдержали нагрузки и внезапно обрушились.

Люди упали с высоты около шести метров, потому что балкон находился на третьем этаже здания. В клубе началась паника и толкотня, что увеличило количество пострадавших. Обстоятельства трагедии выясняют местные правоохранители.

По информации мексиканского издания El Economista, бар не имел разрешения от местных властей на проведение концерта.