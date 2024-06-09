Раскрыта самая долгожданная функция iOS 18 9.06.2024, 12:10

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Ее получат все iPhone.

Еще в начале года источники писали, что iOS 18 получит один из самых крупных апдейтов в истории iPhone. Основное внимание в ней будет уделено функциями ИИ, однако сама операционка получит и ряд других важных нововведений.

Согласно новому отчету Digital Trends, компания Apple готовится серьезно изменить «Центр управления» в грядущей iOS 18. Рестайлинг системы включает в себя обновленный виджет воспроизведения музыки и элементов управления умными гаджетами HomeKit.

Кроме того, обновленный «Центр управления» оснастят системой перетаскивания, которая позволит пользователям реорганизовать по крайней мере некоторые элементы управления непосредственно в интерфейсе. К примеру, в данный момент в iOS 17 нельзя настроить «Центр управления» напрямую.

Нынешний «Центр управления» практически не менялся с релиза iOS 7 в 2013 году, хоть это одна из наиболее часто используемых элементов у пользователей iPhone. В нем можно переключать Wi-Fi и Bluetooth, увеличивать или уменьшать яркость экрана, управлять энергосберегающим режимом и другое. По сравнению с панелью быстрых настроек на Android, этот функционал максимально прост.

Кроме того, инженеры и дизайнеры добавят в iOS 18 гибкую настройка рабочего стола. Пользователям смогут настраивать рабочий стол как им угодно, прямо как на Android. Например, можно будет свободно менять расположение значков.

Теперь осталось дождаться официального анонса iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 и других новых операционных систем, которые Apple представит во время своего выступления на WWDC 10 июня.

Первая бета-версия iOS 18 будет доступна членам программы Apple Developer Program сразу после презентации, а широкое распространение ОС начнется в сентябре с выходом моделей iPhone 16. По последним данным, iOS 18 будет совместима с теми же моделями iPhone, что и iOS 17.