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Украинские десантники показали, как уничтожают оккупантов на мотоциклах

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  • 9.06.2024, 12:50
Украинские десантники показали, как уничтожают оккупантов на мотоциклах

Фильм в жанре трагикомедии из Донецкой области.

Украинские десантники показали, как дронами ликвидируют российских военных на мотоциклах в районе Новомихайловки Донецкой области.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Пилоты дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады снимают новую версию клипа на легендарную Highway to Hell», - саркастически описывают кадры десантники.

По замыслу «режиссеров», несколько российских оккупантов дерзко мчатся на мотоциклах в направлении позиций ВСУ, но на финише, вместо медалей, получают прицельные сбросы прямо на головы.

«Фильм в жанре трагикомедии основан на реальных событиях. Новомихайловка, Донецкая область. Наши дни», - констатируют в ДШВ ВСУ.

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