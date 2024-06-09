Украинские десантники показали, как уничтожают оккупантов на мотоциклах 1 9.06.2024, 12:50

Фильм в жанре трагикомедии из Донецкой области.

Украинские десантники показали, как дронами ликвидируют российских военных на мотоциклах в районе Новомихайловки Донецкой области.

Об этом сообщают Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«Пилоты дронов 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады снимают новую версию клипа на легендарную Highway to Hell», - саркастически описывают кадры десантники.

По замыслу «режиссеров», несколько российских оккупантов дерзко мчатся на мотоциклах в направлении позиций ВСУ, но на финише, вместо медалей, получают прицельные сбросы прямо на головы.

«Фильм в жанре трагикомедии основан на реальных событиях. Новомихайловка, Донецкая область. Наши дни», - констатируют в ДШВ ВСУ.