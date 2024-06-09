Протеже Лукашенко переквалифицировался в стукача

Протеже Лукашенко переквалифицировался в стукача3
- 9.06.2024, 12:58
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Как экономист деградировал до неосталиниста.
Казалось бы, еще недавно Дмитрий Крутой был перспективным экономистом и самым молодым министром в Беларуси. Теперь же чиновник и дипломат деградировал до неосталиниста.
Сайт UDF рассказывает, как Дмитрий Крутой изменился за последние годы.
Отец передал место во власти «по наследству»
Дмитрий Крутой родился в 1981 году, в семье Николая Крутого, чья карьера достигла пика в 1999 году, когда он стал председателем «Беллесбумпрома». А руководитель концерна — это фактически управленец в статусе министра.
Сын пошел по стопам отца, устроившись в 2004 году в Министерство лесного хозяйства. Спустя время Дмитрий Крутой перешел в Минэкономики, где уже в 2014-м дорос до замминистра.
В 2018 чиновник стал самым молодым министром в правительстве под руководством «рыночника» Сергея Румаса. Его тень легла и на Крутого, которого в силу возраста поневоле стали считать человеком прогрессивных взглядов.
Как Дмитрий Крутой стал приближенным к Лукашенко
Накануне президентских выборов-2020 Лукашенко, уволив Румаса, перевел Крутого поближе к себе — на должность замруководителя своей администрации. Так молодой чиновник стал постоянно сопровождать Лукашенко в поездках.
Видимо, улыбчивый экономист заслужил его доверие, раз летом 2022-го руководитель страны отправил его послом в Россию, чей рынок стал для Беларуси критическим, да еще наделил статусом вице-премьера.
UDF уже обращал внимание, что в 2023-м Дмитрий Крутой вошел в число самых важных для Лукашенко людей: только с глазу на глаз диктатор общался с ним три раза.
На днях на Байкале посол Беларуси вновь был возле руководителя страны и старательно смеялся после всех шуток Лукашенко.
Как Дмитрий Крутой стал стукачом и проводником репрессий
В последние два года Крутой обращал на себя внимание прежде всего диковинными идеями. Сначала посол рассказывал, что Беларусь построит свой порт где-то на Балтике. Потом заявил о перспективе возведения порта аж, а Приморском крае.
Еще посол рассказывал о желании создать в России белорусской речной флот, а также поучаствовать в строительстве атомного флота.
Впрочем, все эти безумные идеи можно списать на сильное желание получить финансирование в рамках «союзных программ».
Но с недавнего времени у Крутого открылось совсем другое лицо: не экономиста, а неосталиниста.
В феврале посол заявил, что Беларусь и Россия в ближайшее время решат вопрос создания единых списков «экстремистов» и «экстремистских ресурсов».
«У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот — которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим, сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот», — отметил Крутой.
И дальше чиновник и дипломат продолжил заниматься несвойственной ему функцией. В апреле появилась информация, что он написал донос на певицу Анжелику Агурбаш, который отправил руководителю российского «Первого канала» Константину Эрнсту. Крутой высказал возмущение, что Агурбаш пускают в телеэфир.
7 июня Дмитрий Крутой, не стесняясь, подтвердил этот факт пропагандисту Константину Придыбайло.
«Это не фейковое письмо…, но я к этому спокойно отношусь. Главное, что коллеги нас слышат и все-таки работа по зеркальному отношению вот к этим персонажам, которые себя и в рамках проведения специальной военной операции и цветной революции в Беларуси запятнали и сейчас различными способами пытаются обелиться и вроде бы вернуться в некую повестку. Ну мы должны здесь вести себя жестко», — заявил посол.
Более того, он признался, что подобную «работу» дипломаты ведут со всеми российскими телеканалами и ключевыми интернет-ресурсами и находят «понимание».
Так что не стоит удивляться, почему Лукашенко доверяет экономисту, которые еще относительно недавно считался человеком с прогрессивными взглядами.