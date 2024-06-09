Власти намерены ликвидировать объединение татар, которое возглавляет муфтий Беларуси 2 9.06.2024, 13:13

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Иллюстративное фото: Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Минюст подал иск в суд.

Министерства юстиции обратилось в суд с требованием ликвидировать Белорусское общественное объединение татар «Зикр уль-Китаб». Как пишет «Позірк», рассмотрение иска пройдет в Минском городском суде 18 июня. Процесс будет вести судья Елена Семак.

По данным из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, организация была зарегистрирована 5 июля 1993 года (до 2000-го — Белорусское общественно-культурное объединение татар-мусульман «Аль-Китаб»). Вместе с Мусульманским религиозным объединением в Республике Беларусь содействует строительству и восстановлению мечетей, культурных центров, школ, музеев, библиотек и др.

Председателем «Зикр уль-Китаб» является муфтий Абу-Бекир Шабанович, который с 2005 года возглавляет и упомянутое Мусульманское религиозное объединение. Шабанович участвует во многих провластных акциях, государственные медиа представляют его лидером белорусских мусульман. В 2017 году Александр Лукашенко наградил его премией «За духовное возрождение».

У истоков «Зикр уль-Китаб» и I Всебелорусского съезда мусульман, по решению которого в 1994 году было создано Мусульманское религиозное объединение, стоял один из лидеров татарской диаспоры, известный историк Ибрагим Канапацкий. Он умер 9 сентября 2005 года в возрасте 56 лет.

10 октябре 2023 года связанный с силовиками телеграм-канал опубликовал видеозапись с задержанной Зориной Канапацкой — дочерью Ибрагима Канапацкого, которая на тот момент была старшим научным сотрудником отдела истории Беларуси IX—XVIII веков и археографии Института истории Национальной академии наук. На записи женщина говорит, что «была подписана на экстремистские каналы», «бот «Перамога», «находилась рядом с проходящими митингами, фотографировалась на фоне протестной толпы».

Было ли ей вменено в вину что-либо конкретное, неизвестно.