Ученые открыли новый вид человекообразных обезьян 1 9.06.2024, 13:29

иллюстративное фото

Самый маленький из известных.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале PLOS ONE, ученые обнаружили в Германии несколько окаменелых зубов и коленную чашечку, которые принадлежат неизвестному ранее виду человекообразных обезьян, получившему название Buronius manfredschmi.

Ученые считают, что эта обезьяна весила всего 10 кг и представитель нового вида является самым маленьким из известных человекообразных приматов, пишет IFLScience.

Ученые обнаружили окаменелые останки Buronius manfredschmi в глиняном карьере на юго-востоке Германии в слое отложений возрастом примерно 11,6 млн лет назад. Это была эпоха позднего миоцена.

Но крошечная обезьяна была не единственным человекообразным приматом, который жил на данной территории в тот же период. Несколько лет назад там же были обнаружены окаменелые останки еще одного вида человекообразных обезьян, которые ходили на двух лапах. Этот вид называется Danuvius guggenmosi.

По словам ученых, ранее обнаруженный вид имел больший размер и предполагается, что эти две обезьяны вели совершенно разный образ жизни. Окаменелые останки Buronius manfredschmi позволяют предположить, что они большую часть жизни проводили, лазая по деревьям, и питались мягкой пищей, такой как листья. Но особенности костей Danuvius guggenmosi позволяют предположить, что эти приматы использовали больше две нижние конечности для перемещения и чаще проводили время на земле.

Ученые считают, что оба вида могли спокойно делить среду обитания и не были прямыми конкурентами в борьбе за пищу. Похожие отношения можно наблюдать между современными гиббонами и орангутанами, которые имеют общую среду обитания на островах Калимантан и Суматра в Юго-Восточной Азии.

Пока что с открытие вида Buronius manfredschmi местность на юго-востоке Германии является единственным местом в Европе эпохи миоцена, где обнаружено более одного вида вымерших обезьян. Авторы считают, что и в других частях Европы можно обнаружить подобные примеры во время будущих раскопок.

Сегодня человекообразные обезьяны обитают только в тропических лесах Центральной Африки и Юго-Восточной Азии. В Европе также миллионы лет назад обитали несколько видов таких приматов. Но все они вымерли в период между 11,6 и 5,3 млн лет назад.

Вероятно, причиной вымирания стало местное изменение климата. Примерно 9 млн лет назад в Европе исчезли леса и их заменили луга. Это привело к серьезному изменению среди обитания и ухудшило возможность получать достаточно пищи древним человекообразным обезьянам.

Пока не обнаружено дополнительных окаменелых останков Buronius manfredschmi, ученым известно очень мало об этом новом виде. Предполагается, что эти приматы могли стать также жертвами изменений климата вместе с другими человекообразными обезьянами в Европе.