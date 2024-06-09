СМИ: На авиабазе «Моздок» серьезно поврежден бомбардировщик Ту-22М3 2 9.06.2024, 13:37

4,488

В России подтвердили успешную атаку на аэродром в Северной Осетии.

В результате атаки беспилотника по аэродрому оккупантов «Моздок» в Северной Осетии был существенно поврежден по меньшей мере один бомбардировщик Ту-22М3, подтверждают российские паблики.

В сообщении телеграм-канала «Кремлевская табакерка» отмечается, что боевой самолет был поврежден вследствие попадания дроном в 200 м от военного объекта.

Еще один беспилотник якобы удалось сбить систем ПВО.

Степень повреждения не уточняют, однако замечают, что на него ремонт уйти не менее полгода.

Отдельно отмечается, что аэродром прикрывали якобы мощные комплексы противовоздушной обороны, но их количества не хватило, чтобы полностью отбить атаку. Большая часть техники была якобы переброшена на другие направления.

«Сейчас все ПВО работает на фронте, часть забрали на Москву, частью прикрыли объекты нефтепереработки», - сказал пропагандистам источник в Минобороны.

В ночь на 9 июня украинские дроны впервые долетели до Северной Осетии в РФ, где расположен стратегический военный аэродром РФ «Моздок». Расстояние до аэродрома от украинской границы составляет около 1000 километров.