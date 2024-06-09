«Индюк, улучив момент, уничтожил «чужаков» 1 9.06.2024, 14:08

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Как в Гомельской области семья разводит павлинов.

Житель деревни Лопатино в Гомельской области Дмитрий Щербаков долго мечтал иметь на собственном подворье непривычных для наших широт птиц — павлинов. И несколько лет назад купил парочку: красавца с шикарным сине-зеленым хвостом, который все время норовит понравиться своей подружке. Сотрудники районной госгазеты «Маяк» съездили к многодетной семье мужчины в гости и узнали, как он содержит своих птиц, ведь этот опыт он сам собирал по крупицам.

Для пернатой пары на подворье выделен особый вольер, хотя птицы часто разгуливают по двору вместе с курами, любят посидеть на дереве на специальном насесте, который смастерил Дмитрий.

— В прошлом году, к сожалению, вывести птенцов не удалось. Самка яйца не высиживает, поэтому пробовал подкладывать их другим птицам, но безрезультатно, — рассказывает Дмитрий. — Например, индюк, улучив момент, уничтожил «чужаков», которых высиживала его подруга вместе со своими будущими птенцами.

В этом году, учтя все ошибки, сельчанин использовал инкубатор, и уже появились на свет несколько маленьких павлинов. По словам мужчины, за лето самка павлина может снести до 30 яиц, из которых через 27 дней при поддержании определенной температуры и влажности появляются птенцы.

— Павлины едят то же, что и куры, и особого ухода не требуют. Наш климат им нравится, они даже могут погулять по снегу и при температуре не ниже 10 градусов, — делится наблюдениями Дмитрий Щербаков. — В августе — сентябре самцы павлинов сбрасывают свое шикарное оперение, которое начинает отрастать только весной, причем очень быстро — до нескольких сантиметров в день.

Мужчина указал на одну особенность: если у павлина немало сломанных перьев, значит, он станет отцом многочисленного потомства.

— Я хочу приобрести еще пары павлинов других видов: белых и золотистых, — говорит сельчанин. — Конечно, они более теплолюбивые, но очень красивые!

Рассказал он об одном полезном качестве павлинов, которое заметил у своих питомцев: когда кто-то чужой входит во двор, самец оповещает об этом громким криком.

Большая семья Щербаковых ухаживает не только за пернатыми обитателями подворья — хозяева в этом году выращивают двух американских свиней, которые дают мраморное мясо.

Чтобы мечты воплотились в жизнь, Дмитрий приобрел для семьи участок в Лопатино. В планах — разбить просторный двор с газонной травой и выпускать туда павлинов.

— Думаю и о том, каким будет будущий дом для меня с женой Вероникой и наших детей: 17-летнего Ильи, 9-летнего Дэвида, 4-летней Ефросиньи и полугодовалого Вани. Сейчас мы живем с моей матерью Людмилой Ильиничной, так что нам уже тесновато, хоть дом и просторный.

В планах у семьи — развивать подсобное хозяйство — ранее Дмитрий занимался кроликами, держал баранов, бройлеров, уток.