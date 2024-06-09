ВСУ разбили бронегруппу РФ на стратегическом направлении

ВСУ разбили бронегруппу РФ на стратегическом направлении1
- 9.06.2024, 14:16
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Оно имеет ключевое значение для обороны Северска.
В Донецкой области ВСУ разбили технику российских штурмовиков, которые пытались прорваться к Верхнекаменскому.
Бойцы 54-й отдельной механизированной бригады показали кадры с кладбищем российской техники на своем направлении.
На одном участке дороги оккупанты потеряли два бронетранспортера «МТ-ЛБ», на один из которых установили башню от БТР-70 и защитные решетки.
Также во время атаки россияне потеряли бронемашину БМП-1 и «танк-сарай», который пытались защитить массой решеток со всех сторон.
В батальоне «К-2» рассказали, что затем к разбитой технике оккупанты отправили двух солдат на мотоциклах.
«Отчаянные оккупанты, видимо, сильно провинились перед руководством, иначе очень трудно понять мотивацию таких действий», – рассказали военные.
По россиянам сразу открыли огонь с украинских позиций. Также применяли дроны, которые сбрасывали взрывчатку.
Ликвидировать оккупантов решили противотанковой миной, которую украинские военные сбросили с дрона на МТ-ЛБ, возле которой скрывались россияне.
«После стрелковых накатов, сбросов с дронов и артиллерии было решено не тратить драгоценный боекомплект и положить на МТ-ЛБ противотанковую мину», - рассказали военные.
От мощного взрыва на оккупантах загорелась одежда и снаряжение.
Село Верхнекаменское Бахмутского района Донецкой области расположено в восьми километрах к северу от Белогоровки, что на Луганщине. Для оккупантов захват этого села откроет путь в город Северск.